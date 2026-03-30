TOKİ sosyal konut kura çekiminin tamamlanmasının ardından vatandaşlar, ödeme planına odaklandı. Proje kapsamında uygulanacak peşinat oranları ve ödeme koşulları ise başvuru süreci öncesinde kamuoyuyla paylaşılmıştı. Peki, 65 metrekare ve 80 metrekare 2+1 daireler için ne kadar ödenecek?

TOKİ sosyal konut projesinde ödeme detayları yeniden gündeme geldi. Evlerin yüzde 40'ı yani 200 bini 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30'u yani 150 bini 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Peki, TOKİ sosyal konut ödeme planı nasıl olacak? 65 metrekare ve 80 metrekare 2+1 daireler için ne kadar ödenecek?

TOKİ sosyal konut ödeme planı! 65 metrekare ve 80 metrekare 2+1 daireler için ne kadar ödenecek?

TOKİ SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI

Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

TOKİ sosyal konut ödeme planı! 65 metrekare ve 80 metrekare 2+1 daireler için ne kadar ödenecek?

İstanbul'da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler de 2 milyon 950 bin liradan satışa sunulacak. İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 lira, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 lira olarak belirlendi.

