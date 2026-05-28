Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada kan döküldü. Feci olayda 1 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Atatürk Mahallesi'nde iddiaya göre iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

ÖLÜ VE ÇOK SAYIDA YARALI VAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kavgada Doğan Baday (35) hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Mardin'de iki aile birbirine girdi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı.

