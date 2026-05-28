İhlas Haber Ajansı
Mardin'de iki aile birbirine girdi: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada kan döküldü. Feci olayda 1 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
- Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi.
- Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
- Kavgada Doğan Baday (35) ismindeki kişi vefat etti.
- 8 kişi yaralandı.
- Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
- Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Atatürk Mahallesi'nde iddiaya göre iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
ÖLÜ VE ÇOK SAYIDA YARALI VAR
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kavgada Doğan Baday (35) hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı.
YORUMLAR