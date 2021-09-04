Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Avrupa Ligi’nde grup aşamalarında oynayacak oyuncular 2 Eylül itibarıyla UEFA’ya bildirildi ve Avrupa için transfer defteri ilk yarı için kapanmış oldu. Ancak ülkemizde transfer borsası 8 Eylül’e kadar sürecek. Galatasaray ön liberoya zorlu grubunu da hesaba katarak bir takviye yapmak için son ana kadar görüşmelerini sürdürdü. Ancak istediği şartlar oluşmayınca 6 numara transferi Avrupa’ya yetişmedi. Yine de transferin son gününe kadar bu hamle için arayışlar sürecek.

Dieng ya da Okay…

Fatih Terim ön libero takviyesini çok istese de panik transferi yapmayacağının altını çizerek “Almak için oyuncu almayacağız” ifadelerini kullandı. 6 numara pozisyonu için belirlenen listenin en üstünde yazan isimlerden Aliou Dieng ve Okay Yokuşlu için 8 Eylül’e kadar temasların sürdürülmesi kararlaştırıldı. Kapanan transfer döneminde olan ülkeler için de scout ekipleri yeni bir liste daha hazırladı ve fırsat transferleri için yakın markaj başlatıldı.

İDMANA KATILDI

Marcao’ya af çıktı

Kerem Aktürkoğlu’na Giresunspor maçında saha içinde saldırdığı için 8 maç ceza alan ayrıca kadro dışı bırakılıp 150 bin avroluk bir para cezasına çarptırılan Marcao’ya af çıktı. Brezilyalı oyuncu yaşanan olay sonrası bir özür mesajı yayımlamıştı. Daha sonra da Kerem’den bire bir olarak da özür dileyen ismi Fatih Terim dün yapılan antrenmana aldı.

Akbaba, Alanya’ya

Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam eden sarı kırmızılılarda yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen ve adı UEFA Avrupa Ligi listesine eklenmeyen Emre Akbaba, eski kulübü Aytemiz Alanyaspor'a kiralandı.

Terim'den '10 numara' mesajı: Sürpriz bekleyin Galatasaray’ın hocası Randers önünde turu geçmek istediklerini belirtirken transfer sürecinde hem yeni katılımların (yerli kaleci) hem de ayrılıkların olabileceğini söyledi.