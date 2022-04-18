Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcuları arasına adını yazdıran Aykut Kocaman, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Ailesinin Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen Aykut Kocaman, sarı lacivertlilere transferiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Ben Fenerbahçe'ye gidince babamda haliyle bir kırgınlık, burukluk oldu. Ama ilerleyen süreçte bu oturdu, çünkü oğlunun mutluluğunu her şeyin üzerinde tutuyor hâliyle" ifadelerini kullandı.

"O GÜNDEN SONRA KONUYU KONUŞMADIK"

"Oyunculuğu bıraktım. Babam dedi ki, 'Aykut artık aslına dönersin'. 'Baba şu kadar bile bir kırıntı kalsa seni kırmayacağım ama yok' dedim. O günden sonra da Beşiktaş-Fenerbahçe konusunu konuşmadık. Profesyonel hayatı bırakmaya çok az kaldı. O gün geldiğinde Fenerbahçe maçlarına gidip seyretmeye başlayacağım" sözleriyle babasıyla arasında geçen konuşmayı aktardı.

"FATİH TERİM 'KAPIMIZ SİZE AÇIK' DEDİ"

1996’da sarı lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra Fatih Terim’in, Oğuz Çetin'le birlikte kendisini Galatasaray'a çağırdığını açıklayan Kocaman, şunları söyledi:

"Galatasaray’a gitmeyi hiç düşünmedik. Fatih Hoca o zaman 'Kapımız size açık' dedi. 8 sene Fenerbahçe'de oynadık ve çok duygu yoğunluğuyla geçti. Bir anlık öfkeli hal ile, 'Galatasaray'a gidelim' demek herkese kaybettirir. Fatih Terim'e de, bize de kaybettirir. Fenerbahçe için nahoş bir durum. En doğru tercih taraftarlı bir takıma gitmemekti, bu sebeple İstanbulspor'a gittik."

Kocaman, "Bir anlık öfkeli hal ile, ‘Galatasaray’a gidelim’ demek herkese kaybettirir. Fatih Terim’e de, bize de kaybettirir" dedi.

"ANTRENÖRLÜK YAPABİLECEĞİM BİR İŞ DEĞİLDİ"

Antrenörlük kariyeri hakkında konuşan Kocaman, "Antrenörlük benim yapabileceğim bir iş değildi. Kalabalıkta kendimi rahat hisseden biri değilim. Bir grubu alıp ikna etmek bana göre değildi. Oğuz Çetin ise antrenörlüğü mutlaka yapılması gereken bir iş olarak görüyordu. Adnan Sezgin ve İstanbulspor aidiyetim olmasa antrenörlüğe başlamazdım. Kulübü tanıyan tecrübeli biri olarak ben öne çıktım" dedi.

"KONYASPOR'DA İDEAL TAKIMA ÇOK YAKLAŞMIŞTIM"

2000 yılında yaptığı bir açıklaması hatırlatılan Aykut Kocaman, oyun görüşü hakkındaki görüşlerini şu sözlerle paylaştı:

"Antrenörlüğü 'cesur' ve 'korkak antrenör' olarak ikiye sıkıştırdılar. Enine oyun, dikine oyun... Bu kadar basitleştirince bizden sıkılıyorlar. Manchester City'yi izlerken atak futbolu oynuyor mu diyorsunuz? Bazı şeyleri anlatmak artık bana anlamsız geliyor. Yanlışlarla doğrular yer değişmiş durumda. İyi takıma, uyumlu takıma giden yol bir süreçtir. Konyaspor'da 2015-2017 arası ideal takımıma çok yaklaşmıştım."

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