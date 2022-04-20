Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk'in Ukrayna'daki barış temasına dikkat çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlattığı "Shakhtar Donetsk Tour" kapsamında Ukrayna ekibiyle özel maçta karşılaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı lacivertliler, 1-0'lık skorla kazandı. İsmail Kartal'ın takımında galibiyeti getiren gol 26. dakikada Enner Valencia imzalıydı. İkinci yarı düşük tempoda oynanan maçta başka gol olmadı. Kadıköy'de barışın hâkim olduğu Ülker Stadyumu'nda karşılaşmayı yaklaşık 12 bin taraftar takip etti.

İSAK TARİHE GEÇTİ

Günün bir başka manalı tarafı daha vardı. Karşılaşmanın 75. dakikasında Arda Güler'in yerine oyuna dahil olan 15 yaşındaki İsak Vural, Fenerbahçe'nin A takımında forma giyen en genç futbolcu unvanına sahip oldu. Öte yandan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Attila Szalai, ikinci yarıda sakatlandı. Omzundan darbe alan ve sedyeyle kenara gelen Macar futbolcunun yerine 67. dakikada Çağtay Kurukalıp oyuna dahil oldu. Müsabaka sonrası iki takımın futbolcuları birlikte tribünleri gezip, taraftarları selamladı.

MAÇTAN KISA KISA

> Karşılaşma öncesi takımlar ısınmaya çıktığında saha ortasında ‘Football For Peace’ yazılı pankart yer aldı.

> Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de tam kadro tribünde yer aldı.

> 18 yaşındaki Güney Koreli orta saha Jin Ho da ilk kez sarı lacivertli formayı giydi.

> Bu anlamlı maçın biletleri 50, 100 ve 200 TL olarak satıldı.

> Anlamlı karşılaşmayı Ukraynalı seyirciler de tribünden izledi ve tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu.

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