Fenerbahçe’nin yıllardır en büyük problemi Samandıra’daki huzursuzluktu. Sürekli değişen düzen, hocalarla oyuncular arasındaki anlaşmazlık, teknik heyet istikrarsızlığı, yıldız problemleri gibi sonu gelmez sıkıntılar takımı aşağı çekiyordu. Başkan Ali Koç da sık sık Samandıra’da huzur ortamı inşa edemediklerinden yakınıyordu. Ne zaman ki teknik direktör İsmail Kartal dümene geçti, rota bir anda güneşli günlere döndü. Mesut Özil ve Ozan Tufan gibi iki yıldız ismin kadro dışı bırakılması bile krize dönmedi.

ÖVGÜLER HOCAYA

Aksine herkes takımın bir parçası olmaktan mutlu ve çaba içinde. Kulübenin gediklisi olmaktan kenardan gelen süper güce dönüşen Pelkas, İsmail Kartal’ın forma adaletinden duyduğu memnuniyeti açıkça dile getiriyor. Parlak günlerinden kesitler sunmaya başlayan İrfan Can "İsmail Hoca’nın ikili ilişkileri çok iyi. Bu oyunumuzda onun payı büyük" diyerek aslan payını Kartal’a teslim ediyor. Kariyer rekoruna koşan Zajc "İsmail Kartal atmosferi değiştirdi. Artık kendimizi evimizde hissediyoruz" sözleriyle durumu özetliyor.

Fenerbahçe'de bu sezon Süper Lig'de dört defa rakip ağları havalandırıp, altı da asist yapan Rossi toplam 10 gole katkıda bulundu.

"BU KULÜBE HER ŞEYİMİ VERECEĞİM"

Fenerbahçe'yle üç yıllık sözleşme yenileyen Diego Rossi çok mutlu. Kulüp televizyonuna konuşan Uruguaylı oyuncu, "Bu kulübe çok fazla şey vermek istiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıp, bu kulübün formasını giydiğim her maçta sahada her şeyimi vermek istiyorum" derken, "Sezonun sonu zor bir dönem olacak. Bu süreçte oynayacağımız bütün maçlar çok önemli. Her maçın kendi içinde ayrı anlamı oluyor. Her maç özel oluyor. Biz de bu maçların hepsinde en iyimizi verip, tamamını kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

SZALAI DERBİYE YETİŞİYOR

Göztepe maçında sakatlanan Pelkas’ın sezonu kapatmasından sonra Szalai’nin de Shakhtar karşılaşmasında sakata çıkması Fenerbahçe’de moralleri bozmuştu. En az iki hafta sahalardan uzak kalacak Macar savunmacının Beşiktaş derbisine yetişmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'YE ŞEREF BAYRAĞI

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından olimpik branşlara katkıları sebebiyle 2000 kulüp içerisinden "Fair Play Şeref Bayrağı Ödülü’ne" layık görüldü. Bugün 14.00’te Dereağzı'nda törenle göndere çekilecek şeref bayrağı iki yıl süreyle tesislerde dalgalanacak.

