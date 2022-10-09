Türkiye Gazetesi

2022 Formula 1 sezonunun 18. yarışı olan Japonya Grand Prix'si Red Bull Racing pilotu Max Verstappen'in zaferiyle sonuçlandı. Yarışın ardından Charles Leclerc'in 5 saniye cezası almasının ardından Max Verstappen'in şampiyon olup olmadığı tartışmalara yol açtı.

''ŞAMPİYON DEĞİLİM'' DEDİ AMA...

Max Verstappen 'Şampiyon değilim' dedi ama yapılan resmi açıklamada, Hollandalı pilotun şampiyonluğu resmen duyuruldu.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU

25 yaşındaki Max Verstappen, Formula 1'de üst üste iki kez Dünya Şampiyonu olmayı başardı.

FIA'dan yapılan açıklama "Azaltılmış puan sistemi yarışın devam edemeyeceği, askıya alınma durumunda geçerlidir. Max Verstappen tam puan sistemi uygulandığı için dünya şampiyonu oldu." denildi.

BİR SONRAKİ AYAK ABD'DE

Sezonun 19. ayağı ABD Grand Prix'si 23 Ekim'de koşulacak.

Japonya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 366 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 253

3. Charles Leclerc (Monako): 252

4. George Russell (Büyük Britanya): 207

5. Carlos Sainz (İspanya): 202

TAKIMLAR

1. Red Bull: 619

2. Ferrari: 454

3. Mercedes: 387

4. Alpine: 143

5. McLaren: 130