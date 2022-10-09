Türkiye Gazetesi

A Milli Takımımızın EURO 2024 elemelerindeki rakipleri belli oldu... D Grubu'na düşen Milli Takım'a Hırvatistan, Ermenistan, Letonya ve Galler geldi...

KURALAR ALMANYA'DA ÇEKİLDİ

EURO 2024 elemeleri için kura çekimi Almanya'nın Frankfurt kentinde yapıldı.

53 takımın katıldığı organizasyonda takımlar 2022/23 UEFA Uluslar Ligi'nde, müsabakalara başladıkları ligler, elde ettikleri puan ve derecelere göre 7 farklı torbaya ayrıldı.

TURNUVA MART 2023'TE BAŞLAYACAK

A Milli Takımımız 4. torbadan kuraya giriş yaptı.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Rusya, elemelere katılamayacak. Turnuvayı düzenleyen Almanya ise eleme maçlarına çıkmadan EURO 2024 bileti alacak.

FİNAL ALMANYA'DA

Eleme maçları, 23-25 Mart 2023 tarihlerinde başlayacak, 19-21 Kasım 2023 tarihlerindeki son hafta mücadeleleriyle tamamlanacak. Almanya'nın ev sahipliği yapacağı finaller ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Grup eşleşmeleri şöyle oldu;

A GRUBU

İspanya

İskoçya

Norveç

Gürcistan

Güney Kıbrıs



B GRUBU

Hollanda

Fransa

İrlanda

Yunanistan

Cebelitarık



C GRUBU

İtalya

İngiltere

Ukrayna

Kuzey Makedonya

Malta



D GRUBU

Hırvatistan

Galler

Ermenistan

Türkiye

Letonya



E GRUBU

Polonya

Çekya

Arnavutluk

Faroe Adaları

Moldova



F GRUBU

Belçika

Avusturya

İsveç

Azerbaycan

Estonya



G GRUBU

Macaristan

Sırbistan

Karadağ

Bulgaristan

Litvanya



H GRUBU

Danimarka

Finlandiya

Slovenya

Kazakistan

Kuzey İrlanda

San Mario



I GRUBU

İsviçre

İsrail

Romanya

Kosova

Belarus

Andorra



J GRUBU

Portekiz

Bosna Hersek

İzlanda

Lüksemburg

Slovakya

Lihtenştayn