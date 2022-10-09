A Milli Takımımızın EURO 2024 elemelerindeki rakipleri belli oldu... D Grubu'na düşen Milli Takım'a Hırvatistan, Ermenistan, Letonya ve Galler geldi...
KURALAR ALMANYA'DA ÇEKİLDİ
EURO 2024 elemeleri için kura çekimi Almanya'nın Frankfurt kentinde yapıldı.
53 takımın katıldığı organizasyonda takımlar 2022/23 UEFA Uluslar Ligi'nde, müsabakalara başladıkları ligler, elde ettikleri puan ve derecelere göre 7 farklı torbaya ayrıldı.
TURNUVA MART 2023'TE BAŞLAYACAK
A Milli Takımımız 4. torbadan kuraya giriş yaptı.
Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Rusya, elemelere katılamayacak. Turnuvayı düzenleyen Almanya ise eleme maçlarına çıkmadan EURO 2024 bileti alacak.
FİNAL ALMANYA'DA
Eleme maçları, 23-25 Mart 2023 tarihlerinde başlayacak, 19-21 Kasım 2023 tarihlerindeki son hafta mücadeleleriyle tamamlanacak. Almanya'nın ev sahipliği yapacağı finaller ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Grup eşleşmeleri şöyle oldu;
A GRUBU
İspanya
İskoçya
Norveç
Gürcistan
Güney Kıbrıs
B GRUBU
Hollanda
Fransa
İrlanda
Yunanistan
Cebelitarık
C GRUBU
İtalya
İngiltere
Ukrayna
Kuzey Makedonya
Malta
D GRUBU
Hırvatistan
Galler
Ermenistan
Türkiye
Letonya
E GRUBU
Polonya
Çekya
Arnavutluk
Faroe Adaları
Moldova
F GRUBU
Belçika
Avusturya
İsveç
Azerbaycan
Estonya
G GRUBU
Macaristan
Sırbistan
Karadağ
Bulgaristan
Litvanya
H GRUBU
Danimarka
Finlandiya
Slovenya
Kazakistan
Kuzey İrlanda
San Mario
I GRUBU
İsviçre
İsrail
Romanya
Kosova
Belarus
Andorra
J GRUBU
Portekiz
Bosna Hersek
İzlanda
Lüksemburg
Slovakya
Lihtenştayn