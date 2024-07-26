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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Olimpiyat Oyunları açılış törenine katılmadı

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Olimpiyat Oyunları açılış törenine katılmadı

Spor Haberleri

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Başantrenör Daniele Santarelli'nin isteği üzerine açılış törenine katılmama kararı aldı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılışı bugün yapıldı. Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları açılış seremonisi kapsamında katılımcı ülkelerin kafileleri, Sen Nehri üzerinden tekne ile geçerek sporseverleri selamladı. Sen Nehri'ndeki gösteriye A Milli Kadın Voleybol takımımız katılmadı.

VOLEYBOL TAKIMI KATILMADI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Başantrenör Daniele Santarelli'nin isteği üzerine açılış törenine katılmama kararı aldı. Törene katılmama sebebi olarak ise yağmurlu hava ve törenin 4 saat sürecek olması gösterildi.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi birçok branşta 102 sporcu temsil edecek.

 

Düzenleyen:  - Spor
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