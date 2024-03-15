A Milli Takım aday kadrosu belli oldu! O isimler ilk kez davet edildi

A Milli Futbol Takımımızın, 22 Mart’ta Macaristan ve 26 Mart’ta Avusturya ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu. O isimlerse ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağırıldı.

A Milli Futbol Takımımızın, 22 Mart’ta Macaristan ve 26 Mart’ta Avusturya ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu. 4 futbolcu ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağırıldı. Semih Kılıçsoy, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan ve Can Uzun ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.

İşte o kadro;

A Milli Takım’a davet edilen futbolcular, 18 Mart Pazartesi günü saat 11.00’de TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak. İlk çalışmasını da aynı gün saat 16.45’te yapacak ay-yıldızlılar, Macaristan karşılaşmasının hazırlıklarını bu tesiste sürdürecek.

Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Okan Kocuk

Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Ferdi Kadıoğlu

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökcü, Salih Özcan

Forvet: Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Abdülkadir Ömür, Arda Güler, Can Uzun, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Yusuf Yazıcı