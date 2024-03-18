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Haberler > Spor > A Milli Takım kadrosundan 2 yıldız çıkarıldı! TFF, dahil olan yeni oyuncuları duyurdu

A Milli Takım kadrosundan 2 yıldız çıkarıldı! TFF, dahil olan yeni oyuncuları duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
A Milli Takım kadrosundan 2 yıldız çıkarıldı! TFF, dahil olan yeni oyuncuları duyurdu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TFF, A Milli Takım aday kadrosundan Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder'in çıkarıldığını açıkladı. Sakatlanan iki oyuncunun yerine davet edilen oyuncular açıklandı.

A Milli Takım'ın Macaristan ve Avusturya ile yapacağı özel maçın aday kadrosuna çağırılan Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı. İki oyuncunun yerine Rangers'tan Rıdvan Yılmaz ve Corendon Alanyaspor'dan Oğuz Aydın kadroya dahil edildi.

TFF TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

"Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçlar için bugün İstanbul’da toplanan A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. 

Fenerbahçe’de forma giyen millî futbolcularımızdan Cengiz Ünder sağ kasık, Ferdi Kadıoğlu ise sağ baldır bölgesindeki sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. 

Bu iki oyuncunun yerlerine İskoçya’nın Rangers ekibinde görev yapan Rıdvan Yılmaz ile Corendon Alanyaspor’dan Oğuz Aydın, A Millî Takım’ın kadrosuna dâhil edildi."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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