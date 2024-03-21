A Milli Takım'da sürpriz değişiklik! TFF, yıldız futbolcunun kadrodan çıkarıldığını açıkladı

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella tarafından Macaristan ve Avusturya maçlarının kadrosuna dahil edilen Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan, kadrodan çıkarıldı. 2 futbolcu Ümit Milli Takım'ın kadrosuna dahil edildi.

A Milli Takım, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Macaristan ve Avusturya ile hazırlık maçları oynayacak. A Milli Takım'ın kadrosunda ise sürpriz bir değişiklik yaşandı. Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan, A Milli Takım'ın kadrosundan çıkarılarak Ümit Milli Takım'ın kadrosuna dahil edildi. TFF, konuyla ilgili açıklama yaptı.

SEMİH VE AHMETCAN ÜMİT MİLLİ TAKIM'DA

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, A ve Ümit Milli Takım aday kadroları belirlenirken yapılan bu planlamayla birlikte iki futbolcu, 22 Mart Cuma günü İstanbul'da özel maçta Gürcistan ve 26 Mart Salı günü 2025 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde deplasmanda İtalya ile mücadele edecek Ümit Milli Takım aday kadrosuna eklendi.

ÜMİT MİLLİ TAKIM KAMPINA KATILACAKLAR

Ahmetcan Kaplan ve Semih Kılıçsoy, A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynayacağı özel maç için Budapeşte'ye hareketinden önce İstanbul'da hazırlıklarına devam eden Ümit Milli Takım kampına katılacak.