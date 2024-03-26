A Milli Takım'ın Avusturya maçı ilk 11'i belli oldu! Kadroda sürprizler var
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
A Milli Takım, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında hazırlık maçında Avusturya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu.
EURO 2024 hazırlıkları kapsamında hazırlık maçları oynayan A Milli Takım, ilk hazırlık maçında Macaristan'a 1-0 mağlup oldu. Milliler, turnuva hazırlıkları kapsamında Avusturya ile Ernst Happel Stadyumu'nda karşılaşacak.
A Milli Takım'da Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın sahaya çıkaracağı ilk 11 belli oldu.
Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Kaan, Cenk Özkacar, Salih Özcan, Hakan, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Karaman.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi