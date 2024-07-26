Abdullah Avcı sezonun ilk resmi maçını değerlendirdi! Yeni transfer Cihan Çanak açıklaması

UEFA Avrupa Ligi 2.ön eleme turunda Ruzomberok'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da, Teknik Direktör Abdullah Avcı mücadeleyi değerlendirdi. Uğurcan Çakır'a övgüler yağdıran Avcı, yeni transfer Cihan Çanak'a ayrı parantez açtı.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Ruzomberok'la karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, karşılaşmayı 2-0 kazandı. Maçın ardından kameraların karşısına geçen Teknik Direktör Abdullah Avcı, yeni sezonun ilk resmi maçını değerlendirdi.

Abdullah Avcı şu ifadeleri kullandı:

DAHA FAZLA POZİSYONA GİREBİLİRDİK

"Oyunun içindeki en önemli konular direkt oyunlar, ikinci toplar, korner ve taçlardı. Rakibin korner ve taç sayısı fazlaydı, bu onların oyun planlarından biriydi. Topa sahip olduğumuz sürede geçişleri vardı. İkinci toplarda zaman zaman baskı yaparken direkt oynamalarından dolayı zorlandık. Topa sahip olup hücum opsiyonlarını doğru uyguladık. Köşe oyunlarında rakip ceza sahasına girip değerlendiremediğimiz pozisyonlar vardı. Final paslarını erken yapmasaydık daha fazla pozisyona girebilirdik.

OYUNUMUZU HIZLANDIRACAKTIR

Uğurcan’ın sezona çok iyi başlaması ve bizi ayakta tutması çok değerliydi. Bütün takımı tebrik ediyorum. Beraber düşünen, beraber hareket eden bir takım olarak böyle galibiyetler almak, özellikle ilk maçları kazanmak, oyunu ve skoru daha hızlı adımlar atmamızı sağlayacaktır. Trabzon kökenli oyuncumuz Cihan Çanak’ın ilk resmi maçında gol atması bizi çok mutlu etti. O da oyunumuzu hızlandıracaktır. Rakibimizi ve oyuncularımı tebrik ediyorum. Bir sonraki hafta Trabzon’da rövanşta iyi bir oyun ve skorla daha ileri gitmiş bir oyunla beraber olacağız inşallah."

UĞURCAN ÇAKIR AKILLI BİR ÇOCUKTUR

Uğurcan’ın böyle bir potansiyeli zaten var. Oyunun ve hayatın içinde inişler ve çıkışlar var. Çakır akıllı bir çocuktur, dönüşünü antrenmanlarda belli etti. Çok iyi döndü diyorduk, bugün de cevabını sahada verdi. Umarım böyle devam eder."