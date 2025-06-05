Al-Hilal resmen açıkladı! İşte Jorge Jesus'un yerine gelen isim

Teknik direktör Jorge Jesus ile yollarını ayıran Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Simone Inzaghi ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Son olarak İtalyan ekibi Inter'i çalıştıran ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynatan teknik direktör Simone Inzaghi'nin yeni adresi belli oldu. Inzaghi, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal ile anlaşma sağladı.

Al-Hilal'in sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Inzaghi ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Önemli transferi video ile duyuran Al-Hilal, "İtalyan deha artık burada" notunu yazarken, İtalyan çalıştırıcı ise videoda, "Ben Simone Inzaghi. Bugün Al Hilal'de benim hikayem başlıyor" ifadelerini kullandı. İlgili Haber Osimhen'den Al Hilal iddialarına cevap! Galatasaray paylaşımına dikkat çeken yorum

JESUS'UN YERİNE GELDİ

49 yaşındaki çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerinde Lazio ve Inter'de görev aldı. Inter ile 2023-2024 sezonunda Serie A'da şampiyonluk yaşayan Simone Inzaghi, bu sezon ise ligde 81 puanla şampiyon Napoli'nin ardından ikinci oldu.

Inter'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez final oynatan Inzaghi, 2'sinde de istediği sonucu alamadı.

Al Hilal'i son olarak, Teknik Direktör Jorge Jesus çalıştırıyordu.