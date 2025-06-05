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Al-Hilal resmen açıkladı! İşte Jorge Jesus'un yerine gelen isim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Al-Hilal resmen açıkladı! İşte Jorge Jesus&#039;un yerine gelen isim
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Teknik direktör Jorge Jesus ile yollarını ayıran Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Simone Inzaghi ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Son olarak İtalyan ekibi Inter'i çalıştıran ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynatan teknik direktör Simone Inzaghi'nin yeni adresi belli oldu. Inzaghi, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal ile anlaşma sağladı.

Al-Hilal'in sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Inzaghi ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. 

Önemli transferi video ile duyuran Al-Hilal, "İtalyan deha artık burada" notunu yazarken, İtalyan çalıştırıcı ise videoda, "Ben Simone Inzaghi. Bugün Al Hilal'de benim hikayem başlıyor" ifadelerini kullandı.

Al-Hilal resmen açıkladı! İşte Jorge Jesus'un yerine gelen isim - 1. Resim

JESUS'UN YERİNE GELDİ

49 yaşındaki çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerinde Lazio ve Inter'de görev aldı. Inter ile 2023-2024 sezonunda Serie A'da şampiyonluk yaşayan Simone Inzaghi, bu sezon ise ligde 81 puanla şampiyon Napoli'nin ardından ikinci oldu.

Inter'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez final oynatan Inzaghi, 2'sinde de istediği sonucu alamadı.

Al Hilal'i son olarak, Teknik Direktör Jorge Jesus çalıştırıyordu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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