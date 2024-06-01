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Al-Nassr, Ronaldo'nun geleceği hakkında açıklama yaptı! 'Artık kanı sarı akıyor'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Al-Nassr, Ronaldo&#039;nun geleceği hakkında açıklama yaptı! &#039;Artık kanı sarı akıyor&#039;

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cristiano Ronaldo, takımı Al-Nassr'ın, Al-Hilal'e kaybettiği maçın ardından gözyaşlarını tutamadı. Ronaldo'nun gözyaşları takıma veda sinyali olarak yorumlandı. Al-Nassr kanadından Ronaldo ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Açıklamada, "Cristiano Ronaldo'nun kanı artık sarı akıyor." ifadelerine yer verildi.

Al-Hilal maçı sonrası gözyaşlarını tutamayan Cristiano Ronaldo'nun o anları yayına yansımıştı. Söz konusu görüntüler sonrası Portekizli yıldızın takımdan ayrılacağına dair haberler uluslararası basında yer almıştı.

KULÜP CEO'SUNDAN AÇIKLAMA

Öte yandan konuyla ilgili Al-Nassr kanadından açıklama geldi. Kulüp CEO'su Guido Fienga, Ronaldo'nun planlarında bir değişiklik olmadığını ve yıldız ismin gelecek sezon da Al-Nassr'da top koşturacağını açıkladı.

Al-Nassr, Ronaldo'nun geleceği hakkında açıklama yaptı! 'Artık kanı sarı akıyor' - 1. Resim

RONALDO'NUN KANI ARTIK SARI AKIYOR

Al-Nassr'ın rengine vurgu yapan Fienga'nın, "Cristiano Ronaldo'nun kanı artık sarı akıyor" sözleri dikkat çekti.

39 yaşındaki Cristiano Ronaldo bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta 44 gol, 13 asistlik skor katkısı verdi. Portekizli yıldızın, Al-Nassr ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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