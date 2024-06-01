Al-Nassr, Ronaldo'nun geleceği hakkında açıklama yaptı! 'Artık kanı sarı akıyor'

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 1 Haziran 2024 19:00 - Güncelleme: 1 Haziran 2024 19:05 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Cristiano Ronaldo, takımı Al-Nassr'ın, Al-Hilal'e kaybettiği maçın ardından gözyaşlarını tutamadı. Ronaldo'nun gözyaşları takıma veda sinyali olarak yorumlandı. Al-Nassr kanadından Ronaldo ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Açıklamada, "Cristiano Ronaldo'nun kanı artık sarı akıyor." ifadelerine yer verildi.