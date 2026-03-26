Akdeniz’in kıyılarından Toroslar’ın zirvelerine uzanan parkurlarıyla dikkat çeken dağ koşusu organizasyonu Alanya Ultra Trail, 'tradition to trail' (gelenekten patikaya) sloganıyla bu yıl 6'ncı defa 27–28 Mart tarihlerinde Alanya'da düzenlenecek.

Doğa ve spor tutkunlarını 27–28 Mart'ta Alanya'da bir araya getirecek Alanya Ultra Trail'a 23 farklı ülkeden katılım olacak. 350’si yabancı olmak üzere yaklaşık 1000 sporcu, parkurlarda yer alacak.

Akdeniz kıyılarından çam ormanlarına, dağ zirvelerinden antik patikalara uzanan rotalar; sporculara değişen iklim ve manzaralar eşliğinde koşu deneyimi sunuyor.

68K Alanya Ultra Trail, 42K Taurus Mountain Trail, 27K Keykubat Mountain Run, 18K Cleopatra Short Trail ve 2026 yılında ilk defa düzenlenen 5K Alanya Castle Run parkurlarıyla organizasyon; deniz seviyesinden 1500 metreyi aşan irtifalara uzanan 5 farklı etapta mücadele imkânı sağlıyor.

