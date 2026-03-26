Gabriel Sara paylaşılamıyor: İngiltere'den 5 kulüp talip oldu!
Galatasaray'ın 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Gabriel Sara için birçok İngiliz takımının devrede olduğu ileri sürüldü
5 KULÜP TALİP OLDU
Team Talk'ta yer alan habere göre; sarı kırmızılılardaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Sara, İngiliz ekiplerinin radarına girdi. Preimer Lig ekipleri Aston Villa, Newcastle United, Brighton, Brentford ve Bournemouth'un 26 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ettiği aktarıldı.
İNGİLTERE'YE SICAK BAKIYOR
Galatasaray'a Championship ekibi Norwich City'den transfer olan Gabriel Sara'nın, İngiltere'ye geri dönmeye sıcak baktığı belirtildi.
KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞADI
Sarı kırmızılılarda bu sezon 39 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, bu müsabakalarda 6 gol atıp 3 de asist yaptı. Gabriel Sara, Galatasaray'daki iyi performansıyla kariyerlinde ilk kez Brezilya Milli Takım kadrosuna davet edildi.