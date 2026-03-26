Galatasaray'da gösterdiği başarı performansla Brezilya Milli Takımı'na davet edilen Gabriel Sara, birçok İngiliz kulübünü peşine taktı. Premier Lig'den 5 takımın Brezilyalı ortaya sahayı yakın takibe aldığı ve oyuncunun da İngiltere'ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Galatasaray'ın 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Gabriel Sara için birçok İngiliz takımının devrede olduğu ileri sürüldü

5 KULÜP TALİP OLDU

Team Talk'ta yer alan habere göre; sarı kırmızılılardaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Sara, İngiliz ekiplerinin radarına girdi. Preimer Lig ekipleri Aston Villa, Newcastle United, Brighton, Brentford ve Bournemouth'un 26 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ettiği aktarıldı.

İNGİLTERE'YE SICAK BAKIYOR

Galatasaray'a Championship ekibi Norwich City'den transfer olan Gabriel Sara'nın, İngiltere'ye geri dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞADI

Sarı kırmızılılarda bu sezon 39 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, bu müsabakalarda 6 gol atıp 3 de asist yaptı. Gabriel Sara, Galatasaray'daki iyi performansıyla kariyerlinde ilk kez Brezilya Milli Takım kadrosuna davet edildi.

