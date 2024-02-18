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    • Haberler > Spor > Ali Koç 7.5 milyon euroluk Batshuayi'yi bedavaya elden kaçıracak!

    Ali Koç 7.5 milyon euroluk Batshuayi'yi bedavaya elden kaçıracak!

    Düzenleyen: / Kaynak: Sporx
    - Güncelleme:
    Ali Koç 7.5 milyon euroluk Batshuayi&#039;yi bedavaya elden kaçıracak!
    Batshuayi, Haber

    Spor Haberleri  / Sporx

    Sezon sonunda Fenerbahçe ile kontratı sona erecek olan Batshuayi için Fransız ekiplerinden Rennes devreye girdi. Belçikalı yıldız eğer şartlar olgunlaşsaydı devre arasında Lens ve Nottingham Forest'a gidecekti...

    Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun ardından ikinci santrfor olarak görev yapmasına rağmen yüksek bir gol ortalaması yakalayan Michy Batshuayi'ye yeni bir takım talip çıktı. Fransız basınında yer alan habere göre; Rennes, Michy Batshuayi ile ilgileniyor.

    SEZON SONUNDA SERBEST KALACAK

    Fenerbahçe'de gol atmasına rağmen Edin Dzeko'nun arkasında kalan Belçikalı oyuncunun sezon sonunda sözleşmesinin biteceğine vurgu yapıldı. Sarı lacivertli takımla sözleşmesi 2024'te bitecek olmasına rağmen Fenerbahçe'nin 1 yıl uzatma opsiyonu bulunuyor.

    Ali Koç 7.5 milyon euroluk Batshuayi'yi bedavaya elden kaçıracak!

    RENNES BATSHUAYİ'Yİ İSTİYOR

    Öte yandan 30 yaşındaki yıldız golcünün birçok talibinin olduğu ve Rennes'in transfer için aceleci davranması gerektiği ifade edildi. Fenerbahçe'de 62 maça çıkan Belçikalı, 62 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Sporx
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