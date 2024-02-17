Ali Koç ile Hasan Arat arasında transfer savaşı çıktı! Biri Ryan Kent'in diğeri Ghezzal'ın yerini dolduracak diye...

Ryan Kent'i İngiltere ya da İskoçya'ya gönderir göndermez 'A' planını hazırlayan Ali Koç'un 23 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgilendiği ortaya çıktı. Ghezzal'la yollarını ayırmak için gün sayan Beşiktaş'ın da bu transferde son derece istekli olduğu öğrenilirken, Hasan Arat'ın vakit kaybetmeden Polonya ekibiyle görüşmelere başladığı bildirildi.

Fenerbahçe'de sezon sonu transfer çalışmaları şimdiden başladı. Takımda İsmail Kartal'ın fazla forma şansı vermediği isim Ryan Kent ile sezon sonunda yolların ayrılması beklenirken, sarı-lacivertliler İngiliz futbolcunun alternatifini buldu.

Ryan Kent'in boşluğunu 24 yaşındaki Norveçli futbolcuyla doldurmak isteyen Fenerbahçe, Kristoffer Velde ve kulübü Lech Poznan ile görüşmelere başlayacak. 9 Eylül 1999 doğumlu genç futbolcu sol kanat mevkisinin yanı sıra sağ kanat ve forvet bölgesinde de forma giyebiliyor.

ROMANO BEŞİKTAŞ TWEETİ ATMIŞTI

Kulübüyle toplamda 24 maça çıkan Norveçli yıldız, 10 gol 4 asistlik performans sergiledi. 1.79 boyundaki genç oyuncunun Lech Poznan ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2025'e kadar devam ediyor. Daha önce Beşiktaş'ın da transfer listesinde olan Velde için ünlü gazeteci Fabrizio Romano Siyah Beyazlı camiayı heyecanlandıran bir tweet paylaşmıştı. Sezon sonunda Ghezzal'la yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ın Velde'yi çok istediği anlaşılırken, Hasan Arat'ın daha şimdiden Lech Poznan yöneticileriyle temasa geçtiği anlaşıdı.