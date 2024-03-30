Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > Ali Koç, Samandıra'ya gidiyor! Söz şimdi futbolcularda

Ali Koç, Samandıra'ya gidiyor! Söz şimdi futbolcularda

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ali Koç, Samandıra&#039;ya gidiyor! Söz şimdi futbolcularda

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, 2 Nisan'da Trendyol Süper Lig'den çekilme tartışmalarına nokta koymaya hazırlanıyor. Başkan Ali Koç, bugün Samandıra'da teknik heyet ve futbolcularla görüşerek, fikirlerini alacak.

Fenerbahçe'de ligden çekilme tartışmaları sürüyor. Ali Koç, Samandıra'da teknik heyet ve futbolcularla buluşacak.

FUTBOLCULAR FİKRİNİ SÖYLEYECEK

Kulübün eski yöneticileriyle bir araya gelen ve dün yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Ali Koç, bugün de Samandıra'da futbolcularla istişarelerde bulunacak.

Son olarak sponsorlar, SPK ve Ziraat Bankası ile görüştüklerini vurgulayan Ali Koç dünkü açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: 

Ali Koç, Samandıra'ya gidiyor! Söz şimdi futbolcularda - 1. Resim

"Yarın (bugün) bu oyunun esas öznesi olan futbolcularımız ve teknik kadromuzla Samandıra'da buluşacağız."

Bugün Samandıra'da takımla bir araya gelecek olan Ali Koç, futbolcular ve teknik kadronun görüşlerini dinleyecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe kararını veriyor! Ali Koç, eski yöneticilerle buluştu - SporFenerbahçe kararını veriyor! Ali Koç, eski yöneticilerle buluştuArda Turan oynadığı en iyi 11'i açıkladı! Galatasaraylı taraftarları şaşırttı - SporArda Turan oynadığı en iyi 11'i açıkladı! Galatasaraylı taraftarları şaşırttıBeşiktaş'ta Aboubakar ve Ghezzal sürprizi! Fernando Santos kararını verdi - SporBeşiktaş'ta Aboubakar ve Ghezzal sürprizi! Fernando Santos kararını verdiBeşiktaş sil baştan! Yeni sezona bambaşka bir çehre ile çıkacak - SporBeşiktaş sil baştanBarış Alper rotayı İtalya'ya çevirdi! Joker Napoli yolunda - SporBarış Alper rotayı İtalya'ya çevirdiAli Koç topa tuttu! 'Tarihin en aşağılık sezonu' - SporAli Koç topa tuttu! 'Tarihin en aşağılık sezonu'Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ertelendi! Avrupa maçı sonrası oynanacak - SporFenerbahçe-Beşiktaş derbisi ertelendi! Avrupa maçı sonrası oynanacakEURO 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye sıralamadaki yeriyle şaşırttı - SporEURO 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye sıralamadaki yeriyle şaşırttıWeghorst Türkiye'ye dönüyor! Hollandalı bu kez Karadeniz yolcusu - SporWeghorst Türkiye'ye dönüyor! Hollandalı bu kez Karadeniz yolcusuArda Turan'dan Türkiye'de denenmemiş sistem! Takımda 2 kuralım var diyerek açıkladı - SporArda Turan'dan Türkiye'de denenmemiş sistem! Takımda 2 kuralım var diyerek açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...