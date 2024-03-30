Ali Koç, Samandıra'ya gidiyor! Söz şimdi futbolcularda

Fenerbahçe, 2 Nisan'da Trendyol Süper Lig'den çekilme tartışmalarına nokta koymaya hazırlanıyor. Başkan Ali Koç, bugün Samandıra'da teknik heyet ve futbolcularla görüşerek, fikirlerini alacak.

Fenerbahçe'de ligden çekilme tartışmaları sürüyor. Ali Koç, Samandıra'da teknik heyet ve futbolcularla buluşacak.

FUTBOLCULAR FİKRİNİ SÖYLEYECEK

Kulübün eski yöneticileriyle bir araya gelen ve dün yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Ali Koç, bugün de Samandıra'da futbolcularla istişarelerde bulunacak.

Son olarak sponsorlar, SPK ve Ziraat Bankası ile görüştüklerini vurgulayan Ali Koç dünkü açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yarın (bugün) bu oyunun esas öznesi olan futbolcularımız ve teknik kadromuzla Samandıra'da buluşacağız."

Bugün Samandıra'da takımla bir araya gelecek olan Ali Koç, futbolcular ve teknik kadronun görüşlerini dinleyecek.