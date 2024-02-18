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    Amatör Lig'de 3 maçta saha karıştı! Kavgayı polis ekipleri ayırdı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Amatör Lig&#039;de 3 maçta saha karıştı! Kavgayı polis ekipleri ayırdı
    Maç, Kavga, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı

    Amatör Lig'de oynanan 3 maçta saha karıştı. Elazığspor’la Ergene Velimeşe, Maküspor - Didim Belediyespor, Kastamonu ve Niksar Belediyespor maçlarının ardından kavga çıktı. Yeşil sahada yaşanan olaylara polis ekipleri müdahale etti.

    Yeşil sahalarda istenmeyen görüntüler yaşanmaya devam ediyor. Bugün Amatör Lig'de oynanan 3 karşılaşmanın ardından kavga çıktı.

    10 KARTIN ÇIKTIĞI MAÇ SONRASI KAVGA

    Burdur’da Didim Belediyespor ile karşılaşan Maküspor sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Önceki maçta Didim’de yaşanan gerginlik Burdur’daki maça da yansıdı.  90 dakika boyunca sert geçen maçta 9 sarı kart ve 1 kırmızı kart çıktı.

    Amatör Lig'de 3 maçta saha karıştı! Kavgayı polis ekipleri ayırdı

    Maçın bitiş düdüğüyle gerginliğin daha da arttığı maçta Maküspor oyuncuları ve yöneticileri ile Didim Belediye Saygın Yapı Spor oyuncuları arasında kavga çıktı. Saha kenarında hazır bekleyen polis ekiplerinin müdahale ettiği kavga kısa sürede ayırılarak iki takım oyuncuları soyunma odasına gönderildi.

    TFF 3. Lig 2. Grup’un 20. haftasında Elazığ Atatürk Stadyumu’nda oynanan ve Elazığspor’un 1-0 kazandığı maç sonunda olaylar çıktı.

    Amatör Lig'de 3 maçta saha karıştı! Kavgayı polis ekipleri ayırdı

    Maç sonu yenilginin etkisiyle Ergene Velimeşesporlu yöneticiler ve futbolcular, Elazığspor Başkanı Serkan Çayır, Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat, futbolcular ve idari personele saldırdı. Olaylar ekiplerin araya girmesi ile sona erdi.

    SON DÜDÜĞÜN ÇALMASIYLA OLAY ÇIKTI

    Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Kastamonu İl Özel İdare KHS, konuk ettiği Niksar Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasının ardından, futbolcular arasındaki gerilim kavgaya dönüştü. Kavgaya teknik ekipler de dahil oldu. Araya giren polis ekipleri ve Kastamonu İl Özel İdare KHS Başkanı Nida Sinsi araya girerek kavgayı güçlükle ayırdı.

    Amatör Lig'de 3 maçta saha karıştı! Kavgayı polis ekipleri ayırdı

    Öte yandan, 1. Amatör Lig’de mücadele eden İhsangazi Spor Hanönü Belediyespor karşılaşmasında da tribündeki taraftarlar arasında kavga çıktı. Polis ekipleri olaylara müdahale ederek kavganın büyümesini engelledi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı
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