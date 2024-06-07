Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Ampute Futbol Milli Takımı finale yükseldi! Şampiyonluk maçının tarihi belli oldu

Ampute Futbol Milli Takımı finale yükseldi! Şampiyonluk maçının tarihi belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ampute Futbol Milli Takımı finale yükseldi! Şampiyonluk maçının tarihi belli oldu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa Şampiyonası Yarı Final mücadelesinde Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'yı 5-1 mağlup ederek finale yükseldi. Milli Takım'ın finalde rakibi İspanya oldu.

Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın Polonya ile karşılaşan takımımız sahadan 5-1 galip ayrıldı. Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde Türkiye, Polonya'yla karşılaştı.

Ampute Futbol Milli Takımı finale yükseldi! Şampiyonluk maçının tarihi belli oldu - 1. Resim

FİNAL YARIN OYNANACAK

Milli takım, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı maçın ikinci yarısında 3 gol daha bularak sahadan 5-1 galip ayrıldı.

RAKİBİMİZ İSPANYA

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası finalindeki rakibi İspanya oldu.

Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonanın ikinci yarı finalinde İspanya ile İngiltere karşılaştı.

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan İspanya, ikinci yarıdaki oyunuyla maçı 2-1 kazandı ve finale yükseldi.

Türkiye ile İspanya arasında oynanacak final maçı, yarın TSİ 18.30'da başlayacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Hafızlar icazetlerini aldı! Erdoğan Ayasofya Camiindeki törene katıldıCumhurbaşkanı Erdoğan 2. Türk astronot Atasever ile görüştü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aziz Yıldırım'dan şok sözler: Ali Koç 'Gerekirse kavga edelim' dedi - Spor"Ali Koç 'Gerekirse kavga edelim' dedi"Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a sert sözler: Başkan olursan Mourinho ile nasıl çalışacaksın? - SporAcun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a sert sözlerFenerbahçe'de seçim gerginliği! Aziz Yıldırım kongreyi terk etti - SporAziz Yıldırım kongreyi terk ettiMilliler bir önceki turnuvayı unutamıyor! 2020 içimizde yara... - SporMilli yıldızlar bir önceki turnuvayı unutamıyorAziz Yıldırım rakibini korkaklıkla suçladı! "Koç lider değil başkan" - SporEzeli rakibe gönderme: Benim 6-0 hatıram varOkan Buruk boş mukaveleye imza attı! "Ne kadar kupa varsa almak istiyoruz" - SporOkan Buruk boş mukaveleye imza attı
Sonraki Haber Yükleniyor...