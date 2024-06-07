Ampute Futbol Milli Takımı finale yükseldi! Şampiyonluk maçının tarihi belli oldu
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Avrupa Şampiyonası Yarı Final mücadelesinde Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'yı 5-1 mağlup ederek finale yükseldi. Milli Takım'ın finalde rakibi İspanya oldu.
Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın Polonya ile karşılaşan takımımız sahadan 5-1 galip ayrıldı. Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde Türkiye, Polonya'yla karşılaştı.
FİNAL YARIN OYNANACAK
Milli takım, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı maçın ikinci yarısında 3 gol daha bularak sahadan 5-1 galip ayrıldı.
RAKİBİMİZ İSPANYA
Ampute Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası finalindeki rakibi İspanya oldu.
Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonanın ikinci yarı finalinde İspanya ile İngiltere karşılaştı.
İlk yarıyı 1-0 geride kapatan İspanya, ikinci yarıdaki oyunuyla maçı 2-1 kazandı ve finale yükseldi.
Türkiye ile İspanya arasında oynanacak final maçı, yarın TSİ 18.30'da başlayacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi