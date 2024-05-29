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Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza Türkiye'ye geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Antalyaspor&#039;un yeni teknik direktörü Alex de Souza Türkiye&#039;ye geldi
Antalyaspor, Alex, Taraftarlar, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Brezilyalı Teknik Direktör Alex de Souza, Bitexen Antalyaspor'a imza atmak için Antalya'ya geldi. Alex'i havaalanında çok sayıda taraftar karşıladı.

Alex'i Antalya Havalimanı CIP Salonu'nda kulübün Başkan Vekili Deniz Ali Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.  Havalimanına gelen Antalyasporlu taraftarlar, yaktıkları meşaleler ve yaptıkları tezahüratlarla Alex'e sevgi gösterisinde bulundu.

TARAFTARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Taraftarlara üçlü çektiren Alex, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir kere daha Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

EN BÜYÜK ANTALYASPOR

Açıklamasına Türkçe "En büyük Antalyaspor" diye devam eden Alex, "Bundan sonra çalışmalarımıza bakacağız. Takıma iyi şeyler yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı. Alex, taraftarların sevgi gösterisi eşliğinde havalimanından ayrıldı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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