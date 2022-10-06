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AS Monaco - Trabzonspor (3-1) Bordo-Mavililer 11. dakikada 10 kişi kaldı, zor deplasmandan çıkamadı

Spor  
2022-10-06 21:41:27

UEFA Avrupa Ligi H Grubu’ndaki 3. maçında AS Monaco'ya konuk olan Trabzonspor zorlu deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Maxi Gomez'in 11. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Trabzonspor, güçlü rakibine yenilmekten kurtulamadı. Ben Yedder'in 2 gol attığı maçta Bordo-Mavililer'in tek golü 72'de Bakasetas'tan geldi. Abdullah Avcı'nın takımı Avrupa'da 3 maçta 1 galibiyet elde edebildi.

AS Monaco - Trabzonspor (3-1) Bordo-Mavililer 11. dakikada 10 kişi kaldı, zor deplasmandan çıkamadı
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Trabzonspor Ferencvaros'tan sonra AS Monaco'ya da deplasmanda kaybetti, UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda 3 maçta 3 puanda kaldı. Abdullah Avcı'nın takımını gruptan çıkabilmek için 3 final maçı bekliyor.

AS MONACO - TRABZONSPOR (3-1) ÖZET İZLE 

Stat: II. Louis

Hakemler: Giorgi Kruashvili, Levan Varamishvili, Zaza Pipia (Gürcistan)

Monaco: Nübel, Vanderson (Dk. 65 Maripan), Disasi, Badiashile, Henrique, Diatta, Camara (Dk. 65 Lucas), Fofana, Golovin (Dk. 73 Minamino), Embolo (Dk. 57 Volland), Ben Yedder (Dk. 57 Boadu)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis (Dk. 73 Abdülkadir Ömür), Hamsik (Dk. 56 Bakasetas), Yusuf Yazıcı (Dk. 56 Umut Bozok), Bardhi (Dk. 82 Naci Ünüvar), Trezeguet (Dk. 73 Djaniny), Gomez

Goller: Dk. 14 ve 45+2 (penaltıdan) Ben Yedder, Dk. 55 Disasi (Monaco), Dk. 72 Bakasetas (Trabzonspor)

AVCI'DAN AVRUPA ROTASYONU

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. maçında Fransa'nın Monaco takımına konuk olan Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de en son oynadığı Yukatel Kayserispor maçı 11'ine göre 3 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, savunma ve orta alanda değişiklikler yaptı. Avcı, savunmada Hugo'yu yedek kulübesine çekerken Denswil'i stoperde Bartra ile oynattı.

Orta alanda ise Bakasetas ve Abdülkadir Ömür yedek oyuncular arasında yer alırken Yusuf Yazıcı ve Bardhi 11'de kendilerine yer buldu.

YUSUF YAZICI İLK KEZ 11'DE

Trabzonspor'a Fransa'nın Lille takımından kiralık olarak geri dönen Yusuf Yazıcı, ilk kez 11'de forma giydi.

İlk olarak 9 Eylül'de Macaristan'da Ferencvaros takımı karşısında sonradan oyuna dahil olarak forma giyen ancak sakatlanan bordo-mavili futbolcu, son yapılan Yukatel Kayserispor maçının da son 26 dakikasında görev yapmıştı.

Yusuf Yazıcı, bordo-mavili takımdaki ikinci döneminde ilk defa 11'de sahaya çıktı.

TÜRK FUTBOL SEVERLER TEK YÜREK

Monaco taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermezken bordo-mavililer, takımlarını yalnız bırakmadı.

Geniş boşlukların olduğu tribünlerde hemen hemen her bölümde bordo-mavili taraftarların yer alması dikkati çekti.

Karşılaşma öncesinde stat etrafında ve bordo-mavili takımın kamp yaptığı otelde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Bordo-mavili taraftarları Monaco deplasmanında bazı Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaraylı taraftarlar da yalnız bırakmadı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Fransa'ya gelerek karşılaşmayı izledi.

Trabzonspor'un eski oyuncularından Carl Medjani de takımın otelini ziyaret ettikten sonra karşılaşmayı takip etti.

Karşılaşma öncesi Endonezya'daki futbol maçında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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