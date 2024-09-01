Aslan’a ilaç gibi! Devler ligi yaralı G.Saray büyük moral depoladı

Sarı kırmızılılar Kerem Aktürkoğlu, Semih (k.k.), Barış Alper, Mertens ve Abdülkerim’in golleriyle farka giderken Batshuayi penaltı kaçırdı. Ev sahibi de Yusuf’la penaltıyı kullanamazken tek sayısını Gravillon ile buldu.

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Şampiyonlar Ligi’nde Young Boys’a elenen Galatasaray için kritik bir 90 dakika idi! Böyle bir moral bozukluğu sonrası ligin en zayıf, formsuz ekiplerinden biri olan Adana Demirspor ile oynaması sarı kırmızılılar için bir şanstı.

İyi ki zayıf rakip!

Florya’nın, yönetimin bu yoğun baskı ve protestodan çıkması için Adana Demir deplasmanında mutlak galibiyet gerekli idi ve Galatasaray bunu başardı. Sarı kırmızılı takım ilk 45 dakikada dört farklı üstünlüğü sağladı ve rahat bir nefes aldı!

Metehan bir kazanç

Deniz’in hatasında topa dokunan Kerem ilk golü attı. Ardından bu kez Adana Demirspor’da Semih Güler vahim bir hata yaptı. Mertens’in şutunda Semih ters bir vuruşla topu filelere gönderdi. Belirtmek gerekir ki; Adana Demirspor ne fizik, ne oyun, ne kalite olarak Süper Lig seviyesinde bir takım görüntüsünde değil! Durum böyle olunca Galatasaray antrenman maçı edasında rahat bir 90 dakikaya imza attı. Kerem Aktürkoğlu’nun ara pasında Barış Alper Yılmaz dakikalar 30’u gösterirken farkı 3’e çıkardı.

Skor yanıltmasın!

İcardi’nin sakatlanarak kenara gelmesi Galatasaraylıları korkuturken yerine giren Batshuayi ceza sahası içinde Mertens’i gördü ve Belçikalıların işbirliği ile skor 4-0 oldu. Gol kervanına Abdülkerim Bardakcı da katıldı. Ev sahibi Gravillon’un penaltısıyla teselli bulsa da iş çoktan bitmişti. Üstüne üstlük Batsman de bir penaltı kaçırdı. Fakat bu sonuç Galatasaraylıları yanıltmamalı! Sarı kırmızılılarda takım savunmasındaki sıkıntılar devam etmekte! Okan Buruk yeni transferlerle buraya müdahale edecektir.

OKAN BURUK SON YARIM SAATİ BEĞENMEDİ KONTAK KAPATTIK!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Metehan’ın genel olarak bütün aksiyonlarında başarı vardı” diyerek genç oyuncuyu överken, “Maçın son yarım saatini çok kötü oynadığımızı düşünüyorum. Belli bir dakikada sonra kontağı kapattık. Pozisyon bulduk ama pozisyon da verdik. Geçişlere döndü. Kendi adıma bu kadar pozisyon vermemiz benim hoşuma gitmeyen şey” ikazında bulundu.

İHTİYACIMIZ VARDI

Hoca, “İhtiyacımız olan bir galibiyet. Maçın geneline baktığımızda istediğimizi aldık. Millî araya moralli gidiyoruz” derken, “Bu ara bize iyi gelecek, transferlerimizi tamamlayacağız, sakatlar dönecek. Ondan sonra verimli bir lig bizi bekliyor. Transferlerimizi de tamamladığımızda çok güçlü bir Galatasaray kadrosu olacak. İcardi ile konuştum. Çok kötü bir şey olmayabilir” sözlerini kullandı.

İLK YARIDA SAKATLANDI

İcardi devam edemedi

∂ G.Saray’ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi karşılaşmanın 24. dakikasında sakatlandı. İcardi yapılan tedavisine rağmen maça devam edemedi. Futbolcunun yerine 25. dakikada oyuna Batshauyi oyuna dâhil oldu. Adalesinde yırtıktan şüphe edilen İcardi’nin son durumu bugünkü MR sonrası belli olacak.