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Atilla Karaoğlan Romanya - Bulgaristan hazırlık müsabakasını yönetecek

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Atilla Karaoğlan Romanya - Bulgaristan hazırlık müsabakasını yönetecek

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Romanya ile Bulgaristan arasında bugün oynanacak hazırlık müsabakasını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Romanya ile Bulgaristan arasında bugün oynanacak hazırlık müsabakasında düdük çalacak.

Romanya'nın Bükreş şehrinde Steaua Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Romanya Futbol Federasyonu'ndan Marian Barbu olacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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