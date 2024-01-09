Avustralya Açık hangi kanalda? Aus Open 2024 ne zaman başlıyor? Türkiye'de canlı yayın olacak mı?

9 Ocak 2024 19:04 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 19:06

Her yıl Ocak ayında Avustralya’daki Melbourne Park’ta düzenlenen Avustralya Açık Tenis Turnuvası bu yıl 14-28 Ocak tarihleri arasında oynanacak.

ATP sıralamasında zirvede bulunan ve turnuvanın favorileri arasında bulunan Novak Djokovic’in yanı sıra, tenisin geleceği olarak görülen İspanyol raket Carlos Alcaraz ve 3 numaralı seri başı Daniil Medvedev başta olmak üzere birçok yıldız raket şampiyonluk için korta çıkacak.

Ayrıca sakatlığı nedeniyle 2023 yılının Ocak ayından bu yana kortlara çıkamayan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, 2024 sezonunun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta ilk ciddi sınavına çıkacak.

AVUSTRALYA AÇIK NASIL İZLENİR?

Kadınlarda da 1 numaralı seri başı Iga Swiatek ve 2 numaralı seri başı Aryna Sabalenka turnuvanın favorileri olarak ön plana çıkarken Amerikalı Coco Gauff ve Kazak raket Elena Rybakina da tüm dünyanın bu turnuvaya odaklanmasına sebep olacak diğer isimler olarak ön plana çıkıyor.

Bugüne kadar teklerde Djokovic’in 10 kere şampiyon olduğu Avustralya Açık’ı 2022’de tek erkeklerde Nadal kazanmıştı. Bu zaferle yirmi birinci Grand Slam şampiyonluğunu elde eden Nadal, Avustralya Açık'ta ikinci olmuştu. 2022 Tek Kadınlar şampiyonu olan Ashleigh Barty ise üçüncü Grand Slam şampiyonluğunu ve Avustralya Açık’taki ilk şampiyonluğunu kazanmıştı. Margaret Court’un 11 zaferle hâlâ lider olduğu turnuvanın, bu yılki sonucu ise merakla bekleniyor.

AUS OPEN 2024 HANGİ KANALDA??

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Turnuvanın favorilerinden Carlos Alcaraz.