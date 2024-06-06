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Aziz Yıldırım, bu kez Alex de Souza'yı hedef aldı! 'Saha içerisinde iyi ama'

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Aziz Yıldırım, bu kez Alex de Souza&#039;yı hedef aldı! &#039;Saha içerisinde iyi ama&#039;

Spor Haberleri

Fenerbahçe'de 9 Haziran'da yapılacak seçimlerde Ali Koç ile yarışacak Aziz Yıldırım çarpıcı açıklamalarına devam etti. Ali Koç'un "Seçilirsem Aziz Yıldırım'ın onursal başkan olmasını teklif edeceğim" sözlerine cevap veren Yıldırım, Alex de Souza hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, seçime günler kala sert açıklamalarına ara vermiyor. Daha önce rakibi Ali Koç'u ve Acun Ilıcalı'yı sert sözlerle hedef alan Yıldırım, şimdi de Alex de Souza hakkında konuştu.

Ali Koç ile birlikte 9 Haziran'da yapılacak seçimlerde yarışacak olan Aziz Yıldırım, Mevzular Açık Mikrofon'un konuğu oldu.

Yıldırım'ın katıldığı bölümün fragmanı yayınlanırken, yayınlanan tanıtım videosunda Aziz Yıldırım'ın seyircilerin sorularına verdiği cevaplar dikkat çekti. İşte Aziz Yıldırım'ın verdiği cevaplar..

Aziz Yıldırım, bu kez Alex de Souza'yı hedef aldı! 'Saha içerisinde iyi ama' - 1. Resim

ALEX CEVABI

Yıldırım, bir seyirciden gelen "Alex ile ilgili görüşleriniz nedir?" sorusuna "Alex, sahada bir numara ama saha dışında öyle diyemeyeceğim." ifadelerini kullandı.

SEÇİM GEÇSİN KONUŞURUZ

"Acun Ilıcalı, 'Aziz Yıldırım karşımıza gelip oturup, ortak programa çıkamaz. Gelemez, gelse ne anlatacak ki? O yalanları bize söyleyemez' gibi cümleler kurdu. Siz de şu zamana kadar hiç bir şey söylemediniz onunla ilgili" diyen seyirciye ise Aziz Yıldırım, "Şu an seçim safhasındayız, olayları aşağı indirmemiz lazım. Yoksa birbirimize sıkıntı oluşturabiliriz. Seçim geçsin, konuşuruz, problem değil" cevabını verdi.

ONURSAL BAŞKAN OLUP NE YAPAYIM?

Ali Koç'un seçilirsem Aziz Yıldırım'ın onursal başkan olmasını teklif edeceğim sözlerinin sorulması üzerine Yıldırım, "Ya ben onursal başkan olup da ne yapacağım yani? Boşver. Biz de gerekirse elini kaldırırız ama kongrede birbirimizi incitmememiz lazım. Birbirimiz hakkında konuşurken dikkatli konuşmamız lazım. Eğer buna dikkat ederlerse o zaman kazananın biz de elini kaldırırız. Ama biz kazanacağız"

 

 

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