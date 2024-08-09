Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Barcelona, Dani Olma transferini duyurdu! 500 milyon euroluk bedel dudak uçuklattı

Barcelona, Dani Olma transferini duyurdu! 500 milyon euroluk bedel dudak uçuklattı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Barcelona, Dani Olma transferini duyurdu! 500 milyon euroluk bedel dudak uçuklattı

Spor Haberleri

La Liga ekibi Barcelona, Leipzig'ten Dani Olmo'yu transfer ettiğini resmen duyurdu. Eski öğrencisinin yeniden kadrosuna katan Katalan temsilcisi Olmo'nun serbest kalma maddesini 500 milyon euro olarak belirlledi.

Barcelona, Leipzig'ten esli futbolcusu Dani Olmo'yu transfer ettiğini resmen duyurdu.

Barcelona altyapısında yetiştikten sonra Dinamo Zagreb'in yolunu tutan, oradan da Leipzig'e Transfer olan Dani Olmo, 10 yıl sonra Katalan ekibine geri döndü.

Barcelona, Dani Olma transferini duyurdu! 500 milyon euroluk bedel dudak uçuklattı - 1. Resim

BARCELONA 55 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Barcelona, Dani Olmo için Leipzig'e 55 milyon euro ödeyecek.

26 yaşındaki futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzalanırken, oyuncunun serbest kalma bedeli 500 milyon euro olarak belirlendi.

2023-24 sezonunda 25 maça çıkıp 1715 dakika sahada kalan Dani Olmo 8 gol, 5 asistlik istatistik yakaladı.

Düzenleyen:  - Spor
Savaş alarmı, askeri üslere misilleme! Lübnan'da sivillerin yaşadığı köye bomba yağdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Süper Lig'de hasret sona eriyor! Sezonun açılış maçında Galatasaray, Hatayspor'u ağırlıyor! İşte muhtemel 11'ler - SporAçılış maçında Galatasaray ile Hatayspor karşılaşıyorBurak Yılmaz, Beşiktaş'tan transfer yaptı! Genç yıldız Kayserispor'a imza attı - SporBurak Yılmaz, Beşiktaş'tan transfer yaptıTaha Akgül, Paris 2024'te yarı finale yükseldi! - SporTaha Akgül, Paris 2024'te yarı finale yükseldi!Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Taha Akgül çeyrek finalde! - SporParis 2024'te Taha Akgül çeyrek finalde!Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu: "Ahlaksızlara tolerans yok" - SporDursun Özbek: "Ahlaksızlara tolerans yok"Galatasaray, Davide Calabria'ya teklifte bulundu! Yıldız oyuncudan cevap geldi - SporGalatasaray, Milan'ın sağ bekini transfer etmek istiyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...