Barcelona, Dani Olma transferini duyurdu! 500 milyon euroluk bedel dudak uçuklattı

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 9 Ağustos 2024 18:21 - Güncelleme: 9 Ağustos 2024 18:22 - Güncelleme:

Spor Haberleri

La Liga ekibi Barcelona, Leipzig'ten Dani Olmo'yu transfer ettiğini resmen duyurdu. Eski öğrencisinin yeniden kadrosuna katan Katalan temsilcisi Olmo'nun serbest kalma maddesini 500 milyon euro olarak belirlledi.