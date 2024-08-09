Barcelona, Dani Olma transferini duyurdu! 500 milyon euroluk bedel dudak uçuklattı
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La Liga ekibi Barcelona, Leipzig'ten Dani Olmo'yu transfer ettiğini resmen duyurdu. Eski öğrencisinin yeniden kadrosuna katan Katalan temsilcisi Olmo'nun serbest kalma maddesini 500 milyon euro olarak belirlledi.
Barcelona, Leipzig'ten esli futbolcusu Dani Olmo'yu transfer ettiğini resmen duyurdu.
Barcelona altyapısında yetiştikten sonra Dinamo Zagreb'in yolunu tutan, oradan da Leipzig'e Transfer olan Dani Olmo, 10 yıl sonra Katalan ekibine geri döndü.
BARCELONA 55 MİLYON EURO ÖDEYECEK
Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Barcelona, Dani Olmo için Leipzig'e 55 milyon euro ödeyecek.
26 yaşındaki futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzalanırken, oyuncunun serbest kalma bedeli 500 milyon euro olarak belirlendi.
2023-24 sezonunda 25 maça çıkıp 1715 dakika sahada kalan Dani Olmo 8 gol, 5 asistlik istatistik yakaladı.