Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, geçtiğimiz eylül ayında filiz lisans (ilk lisans) çıkardığı altyapı oyuncularından 18 yaşındaki Gambiyalı forvet Abdoulie Njie ile yeni sözleşme imzaladı.

Fatih Karagümrük'ü sahasında 2-1 mağlup ederek Süper Lig'de ikinci yarısına galibiyetle başlayan RAMS Başakşehir, iç transferde Abdoulie Njie ile sözleşme yenilediğini duyurdu.

Abdoulie Njie lisans bilgileri

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, altyapı oyuncularımızdan Gambiyalı Abdoulie Njie ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştır. Sözleşmenin kulübümüz ve oyuncumuz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, Njie'e başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

