SPOR SERVİSİ
Başakşehir 3 yıllık imzayı duyurdu: Abdoulie Njie'ye profesyonel sözleşme
Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, geçtiğimiz eylül ayında filiz lisans (ilk lisans) çıkardığı altyapı oyuncularından 18 yaşındaki Gambiyalı forvet Abdoulie Njie ile yeni sözleşme imzaladı.
Özetle
Kaydet
Spor 50 dk önce
RAMS Başakşehir, altyapı oyuncusu Abdoulie Njie ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.
- RAMS Başakşehir, geçtiğimiz eylül ayında filiz lisans (ilk lisans) Abdoulie Njie ile sözleşme yeniledi.
Fatih Karagümrük'ü sahasında 2-1 mağlup ederek Süper Lig'de ikinci yarısına galibiyetle başlayan RAMS Başakşehir, iç transferde Abdoulie Njie ile sözleşme yenilediğini duyurdu.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, altyapı oyuncularımızdan Gambiyalı Abdoulie Njie ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştır. Sözleşmenin kulübümüz ve oyuncumuz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, Njie'e başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Süper Lig'de 3 haftalık programları açıklandı: Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin günü ve saati belli oldu
Bizi Takip Edin
YORUMLAR