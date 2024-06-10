Bayern Münih, Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'u gündemine aldı

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, dünya devlerinin gündemine gelmeye devam ediyor. Bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Kılıçsoy'un, Bayern Münih'in gündemine geldiği iddia edildi.

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki genç yıldızı Semih Kılıçsoy, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dünya devlerinin dikkatini çekti. Kısa boyuna rağmen güçlü fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken ve Arjantin'in efsane futbolcusu Kun Aguero'ya benzetilen Semih Kılıçsoy ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

BAYERN MÜNİH GÜNDEMİNE ALDI

Alman basını, 2011-2012'nin ardından ilk kez bir sezonu kupasız kapayan Bayern Münih'in milli futbolcuyu gündemine aldığını öne sürdü.

Bavyera ekibinin yanı sıra Manchester City, Arsenal, Paris Saint Germain, Monaco, Bayer Leverkusen ve Stuttgart'ın da genç yıldızla ilgilendiği belirtildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Vincenzo Montella tarafından Türkiye'nin EURO 2024 kadrosuna dahil edilen Semih Kılıçsoy, Beşiktaş formasıyla bu sezon çıktığı 35 maçta 12 gol atıp 3 asist yaptı.

Genç oyuncunun siyah beyazlılarla 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.