Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Belçika turnuvaya geri döndü! Romanya engelini rahat geçti

Belçika turnuvaya geri döndü! Romanya engelini rahat geçti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Belçika turnuvaya geri döndü! Romanya engelini rahat geçti

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EURO 2024 E Grubu'nda ilk maçını kazanan Romanya ve ilk maçını kaybeden Belçika karşı karşıya geldi. Belçika sahadan 2-0 galip ayrıldı ve ilk puanlarını aldı.

E Grubu'nda puansız son sırada olan Belçika, 3 puanı olan lider Romanya ile kozlarını paylaştı. Belçika karşılaşmayı 2-0 kazanıp 3 puanı hanesine yazdırdı. Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Youri Tielemans ve 80. dakikada Kevin De Bruyne kaydetti.

BÜTÜN TAKIMLAR 3 PUANDA

Bu sonuçla E Grubu'nda yer alan Belçika, Romanya, Slovakya ve Ukrayna 2. maçlar sonunda 3'er puanla sıralandı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Husiler, ABD'nin "ülkeye çektik" dediği uçak gemisini vurduklarını açıkladıİhlas Haber Ajansı’na ‘Yılın En İyi Haber Ajansı’ ödülü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye Avrupa Şampiyonası grubundan nasıl çıkar? - SporTürkiye gruptan nasıl çıkar?Sinan Engin'den A Milli Takım'ın 2 yıldızına tarihi çağrı! 'Affınızı isteyin' - SporSinan Engin'den 2 yıldıza tarihi çağrı!Ahmet Çakar'dan A Milli Takım kadro seçimleriyle ilgili büyük iddia! 'Bak Montella efendi, bak Hamit Altıntop efendi' - SporAhmet Çakar'dan A Milli Takım kadro seçimleriyle ilgili büyük iddia! 'Bak Montella efendi, bak Hamit Altıntop efendi'Fatih Terim'den tarihi çağrı! 'Bunlar sonra yapılır' - SporFatih Terim'den tarihi çağrı!Eski futbolcu Ümit Karan'dan TFF'ye çağrı! 'Gönder abi Montella'yı' - SporÜmit Karan'dan TFF'ye çağrı! 'Gönder abi...'Mehmet Özdilek'ten Montella'ya sert eleştiri: Takım ümit vermiyor bu oyuncularda travmaya neden olur - SporEfsane isim faturayı Montella'ya kesti
Sonraki Haber Yükleniyor...