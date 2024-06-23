Belçika turnuvaya geri döndü! Romanya engelini rahat geçti
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
EURO 2024 E Grubu'nda ilk maçını kazanan Romanya ve ilk maçını kaybeden Belçika karşı karşıya geldi. Belçika sahadan 2-0 galip ayrıldı ve ilk puanlarını aldı.
E Grubu'nda puansız son sırada olan Belçika, 3 puanı olan lider Romanya ile kozlarını paylaştı. Belçika karşılaşmayı 2-0 kazanıp 3 puanı hanesine yazdırdı. Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Youri Tielemans ve 80. dakikada Kevin De Bruyne kaydetti.
BÜTÜN TAKIMLAR 3 PUANDA
Bu sonuçla E Grubu'nda yer alan Belçika, Romanya, Slovakya ve Ukrayna 2. maçlar sonunda 3'er puanla sıralandı.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi