Benfica'yı eleyen Altekma, çeyrek finale yükseldi
CEV Challenge Kupası 8'li final turu ikinci maçında Altekma Erkek Voleybol Takımı, konuk ettiği Benfica'yı 3-2 yendi ve çeyrek finale yükseldi.
Altekma Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turu ikinci maçında sahasında Portekiz'in Benfica ekibini 3-2 yendi.
İzmir temsilcisi, deplasmanda 3-2 kaybettiği rakibini altın sette 15-13 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Salon: TVF Atatürk Voleybol Salonu
Hakemler: Fikrat Akhundov (Azerbaycan), Vasileios Nikakis (Yunanistan)
Altekma: Buculjevic, Ewert, Gülhan Pınar, Lawani, Cafer Kirkit, Bertuğ Öndeş (Hüseyin Şahin, Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav)
Benfica: Ryuma, De Camargo, Da Silva, Ventura, Santos, Bandero (Casas, Nivaldo, Pombeiro)
Setler: 19-25, 25-19, 25-20, 22-25, 15-11
Süre: 144 dakika
