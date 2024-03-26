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Beşiktaş Emlakjet yarı finalin ilk ayağında mağlup!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş Emlakjet yarı finalin ilk ayağında mağlup!

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Emlakjet, EuroCup yarı finalinin ilk ayağında JL Bourg'a mağlup oldu ve seride 1-0 geriye düştü. Siyah-beyazlılar, Fransız temsilcisini Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayacak.

Beşiktaş, EuroCup yarı final serisinin ilk maçında Fransa’nın JL Bourg takımına konuk oldu. 

Beşiktaş, karşılaşmadan 86-74 mağlup olarak ayrıldı ve seride 1-0 geriye düştü.

RÖVANŞ MAÇI CUMA GÜNÜ 

Yarı final ikinci maçı ise 29 Mart Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Sinan Erdem'deki mücadele kapalı gişe olacak. 

Eşleşmede iki galibiyete ulaşan taraf adını finale yazdıracak. Seride 1-1 eşitlik olması durumunda ise üçüncü müsabaka, 3 Nisan Çarşamba günü Fransa'da yapılacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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