Beşiktaş, Ghezzal'a veda etti! 'Her şey seninle güzeldi'

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, siyah beyazlılara sosyal medya hesabından veda etti. Ghezzal'ın veda mesajının ardından Beşiktaş'ta Ghezzal için veda videosu yayınladı.

Beşiktaş'ın yıldız oyuncularından Rachid Ghezzal takıma veda etti. 4 yıl önce takıma katılan Cezayirli oyuncu, 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı. Ghezzal veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

TEŞEKKÜR ETMEKTEN BAŞKA SÖYLENECEK BİR ŞEY YOK

"4 yıla sığan harika anlardan sonra veda etmek her zaman zordur, hem mucizevi hem zor anlardan sonra. Teşekkür etmekten başka söylenecek bir şey yok. Çalıştığım tüm takım arkadaşlarıma (kardeşlerime) ve teknik ekiplere saha içinde bu anları benimle paylaştıkları için çok teşekkür ederim. Bana ve aileme her gün yardımcı olan perde arkasındaki tüm çalışanlara da çok teşekkür ederim. Son olarak da sevgili Beşiktaş taraftarları, sizlere de sonsuz sevginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ederim. Futbola ve bu kulübe olan tutkunuz benim için unutulmaz bir hatıra olarak kalacaktır. Tekrar yollarımızın kesişeceğinden eminim."

HER ŞEY SENİNLE GÜZELDİ

Rachid Ghezzal'ın veda mesajının ardından Beşiktaş'ta Cezayirli oyuncu için veda videosu yayınladı. Beşiktaş paylaşımında "Her şey seninle güzeldi" ifadesine yer verdi.