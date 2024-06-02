Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş, Ghezzal'a veda etti! 'Her şey seninle güzeldi'

Beşiktaş, Ghezzal'a veda etti! 'Her şey seninle güzeldi'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş, Ghezzal&#039;a veda etti! &#039;Her şey seninle güzeldi&#039;

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, siyah beyazlılara sosyal medya hesabından veda etti. Ghezzal'ın veda mesajının ardından Beşiktaş'ta Ghezzal için veda videosu yayınladı.

Beşiktaş'ın yıldız oyuncularından Rachid Ghezzal takıma veda etti. 4 yıl önce takıma katılan Cezayirli oyuncu, 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı. Ghezzal veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

TEŞEKKÜR ETMEKTEN BAŞKA SÖYLENECEK BİR ŞEY YOK

"4 yıla sığan harika anlardan sonra veda etmek her zaman zordur, hem mucizevi hem zor anlardan sonra. Teşekkür etmekten başka söylenecek bir şey yok. Çalıştığım tüm takım arkadaşlarıma (kardeşlerime) ve teknik ekiplere saha içinde bu anları benimle paylaştıkları için çok teşekkür ederim. Bana ve aileme her gün yardımcı olan perde arkasındaki tüm çalışanlara da çok teşekkür ederim. Son olarak da sevgili Beşiktaş taraftarları, sizlere de sonsuz sevginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ederim. Futbola ve bu kulübe olan tutkunuz benim için unutulmaz bir hatıra olarak kalacaktır. Tekrar yollarımızın kesişeceğinden eminim."

Beşiktaş, Ghezzal'a veda etti! 'Her şey seninle güzeldi' - 1. Resim

HER ŞEY SENİNLE GÜZELDİ

Rachid Ghezzal'ın veda mesajının ardından Beşiktaş'ta Cezayirli oyuncu için veda videosu yayınladı. Beşiktaş paylaşımında "Her şey seninle güzeldi" ifadesine yer verdi.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yozgat'ta vahşet! 20'den fazla köpek zehirle öldürüldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Memphis Depay'dan Beşiktaş'ı heyecanlandıran açıklama! 'Artık serbest bir oyuncuyum' - SporMemphis Depay'dan Beşiktaş'ı heyecanlandıran açıklama! 'Artık serbest bir oyuncuyum'Milli Takım, İsrail'i sahadan sildi! Taraftarlar galibiyeti Filistin bayraklarıyla kutladı - SporMilli Takım, İsrail'i sahadan sildiSofyan Ambrabat, Süper Lig devini takibe aldı! Taraftarlar sosyal medyada harekete geçti - SporSofyan Ambrabat, Süper Lig devini takibe aldı! Taraftarlar sosyal medyada harekete geçtiFenerbahçe, Jose Mourinho için imza töreni düzenledi! 'Forma artık derimin bir parçası' - Spor'Forma artık derimin bir parçası'Zaha'dan 'Kendine kulüp bul' diyen taraftara sert cevap! 'Yeterince içimde tuttum' - SporZaha'dan 'Kendine kulüp bul' diyen taraftara sert cevap! 'Yeterince içimde tuttum'Muslera tarihi rekorun peşinde! Bülent Korkmaz'ı geçmek için düğmeye bastı - SporMuslera tarihi rekorun peşinde! Bülent Korkmaz'ı geçmek için düğmeye bastı
Sonraki Haber Yükleniyor...