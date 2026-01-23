Beşiktaş ayrılıkların ardından rotayı İtalya’ya kırdı. Başkan Serdal Adalı, Sergen Yalçın'ın talebi sonrası oyuncu satışlarından elde edilecek gelirle McKennie transferi için atağa kalktı.

MURAD TAMER - Beşiktaş’ta yaşanan ayrılıkların ardından transfer çalışmalarına hız verildi. Demir Ege Tıknaz ve Rafa Silva’nın takımdan ayrılması üzerine teknik direktör Sergen Yalçın, Juventus forması giyen 27 yaşındaki ABD’li orta saha Weston McKennie’nin transfer edilmesi talebini yönetime iletti. Başkan Serdal Adalı, oyuncu satışlarından elde edilecek gelirle McKennie transferi için atağa kalktı. Güncel piyasa değeri 22 milyon avro olarak gösterilen tecrübeli futbolcunun Juventus ile olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek.

SERGEN HOCA İSTİYOR

Teknik direktör Sergen Yalçın, Demir Ege ve Rafa Silva’nın ayrılığının ardından ABD’li orta saha oyuncusunu mutlaka kadrosunda görmek istediğini yönetime iletti. Siyah beyazlılar oyuncuyla anlaştı ancak Juventus’la son görüşmeler yapılıyor. Öte yandan Beşiktaş bu transferde önemli rakiplerle yarışıyor. Serie A ekipleri Roma ve Milan ile La Liga’nın güçlü takımlarından Atletico Madrid de devrede. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonlu olarak kiralanması planlanıyor.

HER DERDE DEVA

Pres oyununa yatkınlığı ve ikili mücadele gücüyle öne çıkan McKennie, 90 dakika boyunca yüksek tempoda oynayabiliyor. Orjinal bölgesi 8 numara olan ve her iki ayağını da kullanabilen ABD’li futbolcu, 10 numara ve kanatlarda da görev alabiliyor.

