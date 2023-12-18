Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini uzattı! Süresi taraftarları şaşırttı

18 Aralık 2023 14:43 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 14:44

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın sözleşmesi, Süper Lig'in ilk yarısının bitimine kadar uzatıldı.

Rıza Çalımbay en az 2 maç daha Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine devam edecek.

27 Aralık’ta Çalımbay ile tekrar görüşecek olan yönetim, yeni sözleşme yapılıp yapılmayacağına karar verecek.