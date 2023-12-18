Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini uzattı! Süresi taraftarları şaşırttı
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Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Beşiktaş, istifa edeceği iddia edilen Rıza Çalımbay ile ilgili son kararını verdi. Siyah-beyazlılar, tecrübeli teknik direktörün yeni kontrat detaylarını paylaştı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın sözleşmesi, Süper Lig'in ilk yarısının bitimine kadar uzatıldı.
Rıza Çalımbay en az 2 maç daha Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine devam edecek.
27 Aralık’ta Çalımbay ile tekrar görüşecek olan yönetim, yeni sözleşme yapılıp yapılmayacağına karar verecek.