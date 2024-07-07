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Beşiktaş, Sassuolo'dan Armand Lauriente'yi gündemine aldı

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Beşiktaş, Sassuolo&#039;dan Armand Lauriente&#039;yi gündemine aldı
Beşiktaş, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Kanat bölgesine hızlı bir oyuncu takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ın, Sassuolo'dan Armand Lauriente'yi gündemine aldığı iddia edildi. Siyah-beyazlı yöneticilerin resmi görüşmelere başladığı öne sürüldü.

Yeni sezona Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst önderliğinde hazırlanan Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı. Kadro planlamasını yeniden oluşturmaya çalışan siyah-beyazlılar, şu ana kadar Paulista ve Rafa Silva'yı kadrosuna kattı. Kanat bölgesine de transfer yapmayı düşünen Beşiktaş gözünü Serie A'ya çevirdi.

SASSUOLO'DAN LAURİENTE GÜNDEMDE

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; siyah beyazlı takım, Sassuolo'dan Armand Lauriente ile ilgileniyor.

Haberde Beşiktaş'ın, 25 yaşındaki sol kanatın transferi için görüşmelere başladığı belirtildi.

Beşiktaş, Sassuolo'dan Armand Lauriente'yi gündemine aldı - 1. Resim

TEMASLAR SIKILAŞTI

Bununla birlikte, siyah beyazlı yöneticilerin resmi görüşmelerini sürdürdüğü oyuncuyu kısa süre içinde bitirmek için temaslarını sıklaştırdığı ifade edildi.

Hızıyla ön plana çıkan 25 yaşındaki başarılı futbolcunun piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Düzenleyen:  - Spor
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