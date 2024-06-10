Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş Savic için gün sayıyor! Pazarlıkta bonservis detayı ortaya çıktı

Beşiktaş Savic için gün sayıyor! Pazarlıkta bonservis detayı ortaya çıktı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Beşiktaş Savic için gün sayıyor! Pazarlıkta bonservis detayı ortaya çıktı

Spor Haberleri

Beşiktaş, transferde hareketli saatler yaşıyor. Stoper bölgesini güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, Atletico Madrid'in deneyimli stoperi Savic ile görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaş ile Savic cephesi arasında pazarlıklar tüm hızıyla sürerken, iki taraf arasındaki fiyat farkı ortaya çıktı.

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş, savunma hattına takviyeler yapmak istiyor. Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'yı bitirme noktasına gelen siyah beyazlılar, Stefan Savic'ten haber bekliyor.

PAZARLIK SÜRÜYOR

Beşiktaş ile Savic arasında yapılan ilk görüşmede Sırp futbolcu senelik 4 milyon Euro ücret istemiş, görüşmeler tıkanmıştı. Siyah-beyazlılar bunu aşağı çekmek ve pazarlıkları daha sağlıklı yürütmek için oyuncunun menajerini İstanbul'a davet etti. Yıldız ismin menajeri Zarko Pelicic önceki gün soluğu İstanbul'da alırken, hararetli görüşmeler yapıldı.

Beşiktaş Savic için gün sayıyor! Pazarlıkta bonservis detayı ortaya çıktı - 1. Resim

FARK 1 MİLYON EURO'YA İNDİ

Yapılan görüşmenin ardından Savic'in menajeri İstanbul'dan ayrıldı. Taraflar arasındaki farkın 1 milyon Euro seviyelerine indiği öğrenildi.

Savic'in, Atletico Madrid ile 1 yıl daha kontratı bulunsa da İspanyol ekibi, oyuncuyla anlaşan bir kulüp çıkması halinde bonservis talep etmeyecek.

BU SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş Savic için gün sayıyor! Pazarlıkta bonservis detayı ortaya çıktı - 2. Resim

Stefan Savic, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 33 maçta forma giydi. 33 yaşındaki oyuncu gol veya asist katkısı yapamadı.

Düzenleyen:  - Spor
İşte Gazze için Amerika'nın yeni planı! Bu kez tampon bölge yokMerve Dizdar’ın eşi Cihan Ayger, 2020 yılında Elif Boyner ile evlenmişti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş, Bronckhorst'un eski takımına kancayı taktı! Rangers'ın 2 yıldızı transfer listesinde - SporBeşiktaş, Bronckhorst'un eski takımına kancayı taktı! Rangers'ın 2 yıldızı transfer listesindeJose Mourinho'nun transferde ilk talebi eski öğrencisi! Fenerbahçe Greenwood için dünya devleriyle rekabet edecek - SporMourinho eski gözdesini istiyor!Talisca'ya en ciddi teklif Süper Lig'den! Bonservisinde indirim yapılacak - SporTalisca'ya en ciddi teklif Süper Lig'den! Bonservisinde indirim yapılacakJose Mourinho: Rekabeti özledim, tek derdim şampiyonluk - SporJose Mourinho: Tek derdim şampiyonlukDursun Özbek'ten Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a sert cevap: Yalı çocuğu haddini bilsin... - Spor"Zengin yalı çocuğu çok dikkat etsin"Yaprak dökümü! Trabzonspor'da 7 oyuncu satış listesinde, işte o isimler... - SporTrabzonspor'da 7 oyuncu satış listesinde
Sonraki Haber Yükleniyor...