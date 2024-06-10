Beşiktaş Savic için gün sayıyor! Pazarlıkta bonservis detayı ortaya çıktı

Beşiktaş, transferde hareketli saatler yaşıyor. Stoper bölgesini güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, Atletico Madrid'in deneyimli stoperi Savic ile görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaş ile Savic cephesi arasında pazarlıklar tüm hızıyla sürerken, iki taraf arasındaki fiyat farkı ortaya çıktı.

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş, savunma hattına takviyeler yapmak istiyor. Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'yı bitirme noktasına gelen siyah beyazlılar, Stefan Savic'ten haber bekliyor.

PAZARLIK SÜRÜYOR

Beşiktaş ile Savic arasında yapılan ilk görüşmede Sırp futbolcu senelik 4 milyon Euro ücret istemiş, görüşmeler tıkanmıştı. Siyah-beyazlılar bunu aşağı çekmek ve pazarlıkları daha sağlıklı yürütmek için oyuncunun menajerini İstanbul'a davet etti. Yıldız ismin menajeri Zarko Pelicic önceki gün soluğu İstanbul'da alırken, hararetli görüşmeler yapıldı.

FARK 1 MİLYON EURO'YA İNDİ

Yapılan görüşmenin ardından Savic'in menajeri İstanbul'dan ayrıldı. Taraflar arasındaki farkın 1 milyon Euro seviyelerine indiği öğrenildi.

Savic'in, Atletico Madrid ile 1 yıl daha kontratı bulunsa da İspanyol ekibi, oyuncuyla anlaşan bir kulüp çıkması halinde bonservis talep etmeyecek.

BU SEZON PERFORMANSI

Stefan Savic, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 33 maçta forma giydi. 33 yaşındaki oyuncu gol veya asist katkısı yapamadı.