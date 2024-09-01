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Beşiktaş Sivasspor ile kozlarını paylaşacak! Dolmabahçe’de 11’ler belli oldu…

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Beşiktaş Sivasspor ile kozlarını paylaşacak! Dolmabahçe’de 11’ler belli oldu…

Spor Haberleri

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk ediyor. Tüpraş Stadı'ndaki mücadele saat 21.45'te başlayacak, karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Sezona Süper Kupa maçında Galatasaray karşısında farklı galibiyetle başlayan ve Avrupa'da yoluna devam eden Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş evinde, Sivasspor'u ağırlıyor. Kritik karşılaşma öncesi her iki takımın da 11'leri belli oldu.

NECİP VE ABOUBAKAR FORMA GİYEMEYECEK

Ligde 3. haftayı bay geçen siyah beyazlı ekip, geride kalan 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle Necip Uysal ve izinli olan Vincent Aboubakar bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Rafa, Muçi, Immobile.

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Sonko, Radakovic, Samba, Charisis, Jan, Alex, Azizbek, Manaj.

Düzenleyen:  - Spor
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