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Beşiktaş ve Zenit arasında ödeme planı krizi! Gedson Fernandes transferi zora girdi

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Beşiktaş ve Zenit arasında ödeme planı krizi! Gedson Fernandes transferi zora girdi
Beşiktaş, Zenit, Gedson Fernandes, Haber

Spor Haberleri

Beşiktaş'tan Zenit'e transfer olması beklenen Gedson Fernandes transferinde pürüz yaşanıyor. İki kulüp bonservis bedelinde anlaştı ancak ödeme planında yaşanan anlaşmazlıklar sebebiyle transfer zora girdi.

Beşiktaş'tan Zenit'e gitmesi beklenen Gedson Fernandes'in transferinde pürüz çıktı. 

BONSERVİSTE ANLAŞILDI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Beşiktaş ile Zenit, Gedson Fernandes transferi için 17 milyon Euro bonservis bedeli konusunda anlaştı. Ancak iki taraf henüz imza aşamasına gelemedi. 

Beşiktaş ve Zenit arasında ödeme planı krizi! Gedson Fernandes transferi zora girdi - 1. Resim

ÖDEME TAKVİMİNDE PÜRÜZ VAR

Sebebinin ise yapılacak ödemelerin takvimi ve bonuslar olduğu kaydedildi. 

Portekizli oyuncu ise kulüplerin el sıkışmasını ve görüşmelerin nihayete ermesini bekliyor. 

Haber detayında Rus ekibinin, Gedson ile 3 milyon Euro'dan 4 sezonluk anlaşma sağladığı da belirtildi.

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