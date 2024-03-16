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Beşiktaş yönetiminin Fernando Santos kararı! Ya kupa ya veda

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş yönetiminin Fernando Santos kararı! Ya kupa ya veda

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş yönetiminin Fernando Santos ile görüştü. Portekizli çalıştırıcı Türkiye Kupası’nı kazanamazsa gelecek sezon takımın başında olmayacak.

Murad Tamer’in haberi - Beşiktaş yönetimi ile Teknik Direktör Fernando Santos arasındaki görüşme gerçekleşti.

TOPLANTIDA SÜRPRİZ

Önceki gün duyurduğumuz zirveye Başkan Hasan Arat sürpriz yaparak katıldı. Seçim döneminde yaptığı açıklamalarda, futbolu ilgilendiren konuları Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar’a bırakacağını söyleyen Arat, takımın durumunun kritik olması sebebiyle devreye girdi. Yapılan toplantıda, Santos’a takımdaki performans düşüklüğünün sebepleri soruldu.

Beşiktaş yönetiminin Fernando Santos kararı! Ya kupa ya veda - 1. Resim

PSİKOLOJİ ÇÖKMÜŞ

∂ Santos, bu zamana kadar psikolojik açıdan en kötü durumda olan oyuncu grubuyla çalıştığını belirterek, istediklerinin sahaya yansımamasını bu duruma bağladı. Başkan Hasan Arat ve ekibi ise Türkiye Kupası kazanmanın camia için bir mecburiyet olduğunu, aksi durumda herhangi bir mazeret kabul edilmeyeceğini belirtti. Portekizli çalıştırıcı Türkiye Kupası’nı kazanamazsa gelecek sezon takımın başında olmayacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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