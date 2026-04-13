Beşiktaş'ın gol makinesi Hyeon-Gyu Oh'u devler izliyor. Beşiktaş'ta patlama yapan G. Koreli ismi Premier Lig devleri yakından takip ediyor. Oh'un Dünya Kupası’nda iyi performans göstererek değerini katlaması bekleniyor.

MURAD TAMER - Beşiktaş’ta patlama yapan Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh, Avrupa’nın dev kulüplerinin radarına girdi. Transfer edildiğinde “yedek golcü olur” yorumlarıyla karşılaşan Oh, her geçen hafta bu önyargıları sahaya gömdü. Devre arasında Beşiktaş’ın 14 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Güney Koreli golcü, ceza sahasındaki hareketliliği, kafa topundaki etkinliği ve bitiricilik kalitesiyle Premier Lig kulüplerinin takibine girdi. Özellikle Manchester United ve Tottenham’ın, yıldız oyuncuyu yakından izlediği öğrenildi.

DEĞERİ KATLANACAK

Oh’un performansın patlama noktası ise 2026 FIFA Dünya Kupası olabilir. Haziran ayında ABD, Kanada ve Meksika’da sahne alacak olan Güney Kore Millî Takımı’nın kilit ismi konumundaki Oh, turnuvada sergileyeceği futbolla piyasa değerini katlaması kuvvetle muhtemel isimler arasında gösteriliyor. Teknik ekip ve yönetim, yapılan transferin sahaya çok olumlu yansımasından memnuniyet duyarken, 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun Dünya Kupası’nda sergileyeceği performansı da şimdiden merakla bekliyor.

Hyeon-Gyu Oh

GÜNEY KORE'Yİ SALLIYOR

Hyeon-gyu Oh, performansıyla ülkesinde gündem olmaya devam ediyor. Oyuncunun siyah-beyazlı kariyerinde ilk defa bir maçta iki gol kaydetmesi, Güney Kore basınında geniş yer buldu. Ülkenin önde gelen medya kuruluşlarından Joongang, 24 yaşındaki forvetin attığı iki golü “Çok gollü patlama” manşetiyle okurlarına duyurdu. Haberde, Oh’un potansiyelini gösterebileceği bir takımda olduğu da belirtildi.

9 MAÇTA 6 GOL 2 ASİST

Siyah beyazlıların 14 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Güney Koreli oyuncu, çıktığı 9 maçta 6 gol ve 2 asistlik katkı sağlayarak kısa sürede ödenen paranın hakkını verdi.



