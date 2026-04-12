İspanya LaLiga'nın 31. haftasında Mallorca'nın Rayo Vallecano'yu konuk ettiği maçta takımının iki golünü atan Vedat Muriqi, Samuel Eto'o'yu geride bırakarak 55 golle kulüp tarihinin LaLiga'da en çok gol atan oyuncusu oldu.

MALLORCA TARİHİNE GEÇTİ

Son Moix Stadyumu'nda oynanan müsabakada iki kez sahne alarak 36 ve 40. dakikalarda fileleri sarsan 31 yaşındaki forvet, kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Bu sezon Mallorca formasıyla 30. maçında 21. golünü kaydeden Muriqi, LaLiga'da toplamda gol sayısını 55'e yükseltti.

ETO'O'YU GERİDE BIRAKTI

Başarılı golcü Vedat Muriqi, Kamerunlu efsane Samuel Eto'o'yu geride bırakarak 55 golle Mallorca tarihinin LaLiga'da en çok gol atan oyuncusu oldu.

FENERBAHÇE'YE DÖNEBİLİR

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Vedat Muriqi, transferinin 5-6 milyon avro gibi bir bedelle olumlu sonuçlanabileceği iddia edildi.

Yaz transfer dönemi için kollarını sıvayan Fenerbahçe'nin, eski golcüsü Mallorca forması giyen Vedat Muriqi için yeniden harekete geçtiği ve yeni sezon öncesi transferi bir an önce bitirip oyuncuyu kampa yetiştirmeyi hedeflediği iddia edildi.

TuttoMercato'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferini 5-6 milyon Euro arası bir bedelle sonuçlandırabilir. 31 yaşındaki forvetin de Türkiye'ye geri dönmeye hazır olduğu ifade edildi.

