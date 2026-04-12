Arsène Wenger, Türkiye’nin Dünya Kupası yolculuğunu değerlendirirken A Milli Takım’ın büyük potansiyeline dikkat çekti; turnuvada başarı için hem mental dayanıklılığın hem de güç-zeka dengesinin belirleyici olacağını vurguladı.

"FIFA Arena" projesinin Türkiye etabının resmi açılışı için İstanbul'a gelen FIFA Küresel Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) iletişim kanalları için röportaj verdi. TFF'nin yayımladığı röportajda Meksika, Kanada ve ABD ortaklığıyla 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na değinen Wenger, Türkiye hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

"TÜRKİYE'Yİ ROMANYA KARŞISINDA İZLEDİM"

A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda yer almasıyla ilgili konuşan Arsene Wenger, millilerin 2002 Dünya Kupası'nda oynadığı Brezilya mücadelesini izlediğini söyledi. Ay-yıldızlıların o dönemde çok iyi bir kadrosunun olduğunu ve maçı şansız şekilde kaybettiğini dile getiren Wenger, "Günümüze gelirsek, Türkiye'yi Romanya'ya karşı izledim. Potansiyelini tam anlamıyla yansıtamadı, çok rahat oynamadı, gergindi. Bu da normal çünkü baskı hayli yoğundu. Bu bir eleme maçıydı ve hedefe ulaşmak önemliydi. Diğer yandan iki play-off maçında da gol yememesi defansif olarak önemli öz güven sağladı. Milli takımınızın önemli bir ofansif potansiyeli olduğunu zaten biliyoruz. Türkiye'nin Dünya Kupası'nda nasıl bir performans göstereceğini merakla bekliyorum. Türkiye dört takımın da bir üst tura yükselme şansının bulunduğu bir grupta yer alıyor ve unutmayalım ki en iyi 8 üçüncü takım da gruptan çıkacak. Bu yüzden averaja da çok dikkat etmek gerekiyor. Bu yüzden sonuna kadar tüm maçlarda konsantre olmak şart." diye konuştu.

"GÜÇ VE ZEKA ARASINDA DENGE GEREKECEK"

Futbolun geleceğiyle ilgili yorumunu da aktaran Wenger, şunları söyledi:

"Bana göre geleceğin futbolunda iki ayağını da üst düzey kalitede kullanan, bireysel teknik kalitesi kusursuz oyuncular olacak. Baskı faktörü nedeniyle pasın kalitesi ve hızı çok daha önemli hale gelecek. İkinci olarak tehlikeli olabilmek için çok dinamik ve sürekli hareket halinde futbol gerekecek. Son olarak takımlarda fiziksel güç ile taktiksel zeka arasında çok iyi bir denge kurulması gerekecek. Bu üç faktör gelecekte çok büyük önem taşıyacak."

