FIFA’nın 2026 Dünya Kupası için açıkladığı geniş hakem kadrosunda 50 ülkeden 170 görevli yer alırken, listede hiçbir Türk hakemin bulunmaması dikkat çekti. Buna karşın eski FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, turnuvada “eğitmen/yönetici” olarak görev alarak FIFA hakem seminerlerinde eğitim verecek.

FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda görev yapacak hakem listesini açıkladı. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre turnuvada 6 konfederasyon ve 50 ülkeden toplam 170 maç görevlisi görev yapacak. Bu kapsamda organizasyonda 52 orta hakem, 88 yardımcı hakem ve 30 video yardımcı hakem (VAR) yer alacak. FIFA, bu kadronun Dünya Kupası tarihindeki en geniş hakem ekibi olduğunu belirtti.

Bu kadar geniş listeye rağmen Türk hakemlerinin olmaması kamuoyunda gündem oldu. Listede hiçbir Türk hakemin yer almaması, ülkemizde uzun süredir tartışılan hakemlik sisteminin uluslararası alandaki yetersizliğini yeniden gündeme taşıdı.

Eski FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır ise FIFA tarafından Dünya Kupası için "Yönetici / Eğitmen" pozisyonunda görevlendirildi. Çakır, dev turnuvada yönetici olarak boy gösterecek. FIFA Baş Hakem Sorumlusu ve FIFA Hakemler Komitesi Başkanı olan Pierluigi Collina'ya bağlı olan dört "Ana Eğitimci" arasında yer alan Cüneyt Çakır, FIFA Hakem Semineri'nde Dünya Kupası maçlarını yönetecek olan hakemlere eğitim veriyor.

Faal hakemlik kariyerinde 2014 Dünya Kupası ve 2018 Dünya Kupası'nda düdük çalan Cüneyt Çakır, aynı zamanda Gürcistan Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevini de yürütüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası