Los Angeles’taki SoFi Stadyumu’nda yaklaşık 2.000 işçiyi temsil eden konaklama sendikası, çalışma koşulları ve ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) varlığına ilişkin endişeleri giderilmediği takdirde Dünya Kupası sırasında greve gitme kararı aldı.

Bu yaz sekiz Dünya Kupası maçına ev sahipliği yaparak ulusal spot ışıklarının odağında yer alacak olan SoFi Stadyumu, kritik bir krizle karşı karşıya. Haziran ve Temmuz ayları arasında Los Angeles'ın, dönemin normal şartlarına göre 150.000 daha fazla dışarıdan ziyaretçi ağırlayacağı tahmin ediliyor.

FIFA BAŞKANI VE STAN KROENKE'YE MEKTUP

The Guardian'ın aktardığı bilgilere göre, Unite Here Local 11 Eş Başkanı Kurt Petersen, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve stadyumu inşa eden milyarder spor patronu Stan Kroenke'ye hitaben yazdığı mektupta sendikanın taleplerini sıraladı.

Turnuvanın geçmiş organizasyonlarında denizaşırı ülkelerde yaşanan ücret hırsızlığı iddialarına atıfta bulunan Petersen, liderleri adil çalışma uygulamalarına uymaya çağırdı. Petersen ayrıca FIFA'nın, ICE'ın (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) şehirde veya oyunlarda yeri olmadığına dair kamuoyuna bir açıklama yapmasını talep etti.

ICE VE GÜVENLİK TARTIŞMASI

Şubat ayında New Jersey Kongre Üyesi Nellie Pou, bir Meclis oturumunda ICE Vekil Direktörü Todd Lyons'a, Minnesota'da göçmenlik bürosu görevlilerinin iki Amerikan vatandaşını vurarak öldürmesiyle patlak veren tartışmaların ardından, bu yılki turnuvada uygulama operasyonlarını durdurup durdurmayacaklarını sormuştu.

Lyons bu soruya, “ICE, özellikle de yurt içi güvenlik soruşturmaları birimi, Dünya Kupası'nın genel güvenlik mekanizmasının kilit bir parçasıdır,” cevabını vermişti.

KONUT SORUNU VE AIRBNB ELEŞTİRİSİ

Petersen mektubunda, kısa süreli kiralama devi Airbnb'yi de şehrin uygun fiyatlı konut sıkıntısına katkıda bulunan bir faktör olarak nitelendirdi. FIFA'nın şirketle bağlarını kesmesini ve konaklama işçileri için bir konut fonuna katkıda bulunmasını talep etti.

Airbnb, bu yılın başlarında Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak Kuzey Amerika şehirlerindeki yeni ev sahiplerini çekmek amacıyla 750 dolarlık bir teşvik programı başlatmıştı.

"DÜNYANIN GÖZÜ LOS ANGELES'TA OLACAK"

Kurt Petersen mektubunu şu sözlerle tamamladı:

“Dünya bu yaz Los Angeles'ı izliyor olacak. Milyarlarca taraftar, şehri FIFA'nın sunmayı amaçladığı şekilde; misafirperver ve olasılıklarla canlı görecek. Ancak sunulan her yemeğin ve her içeceğin arkasında, vaatlerden daha fazlasını hak eden işçiler olacak. Onlar güvenli ve adil çalışma koşullarını ve içinde yaşamaya güçlerinin yettiği bir toplumu hak ediyorlar.”

