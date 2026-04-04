11 Haziran-19 Temmuz 2026’da ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek FIFA Dünya Kupası, daha başlamadan göçmenlik krizi, güvenlik endişeleri ve fahiş bilet fiyatları nedeniyle tarihin en tartışmalı turnuvalarından biri olmaya aday hale geldi. Dinamik fiyatlandırma sistemiyle final biletleri on binlerce dolara çıkarken, çöken satış platformları ve siyasi gerilimler taraftarların tepkisini büyütüyor.

11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek olan FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) Dünya Kupası, başlama vuruşuna daha uzun bir süre olmasına rağmen şimdiden tarihin en tartışmalı turnuvalarından biri olmaya aday. Toplam 16 şehirde 104 maçın oynanacağı (78'i ABD'de) turnuva; bir yanda göçmen politikaları, savaşlar ve kartel şiddeti gibi ağır siyasi krizlerle boğuşurken, diğer yanda "dinamik fiyatlandırma" sisteminin getirdiği astronomik bilet fiyatları ve çöken satış platformlarıyla taraftarları isyan ettiriyor.

"TRUMP TURNUVASI" VE GÖÇMENLİK KRİZLERİ

2018'de ABD, Meksika ve Kanada ev sahipliğini kazandığında, turnuvanın ana temasının Kuzey Amerika entegrasyonu (NAFTA) olacağı öngörülüyordu. Ancak aradan geçen süreçte ABD Başkanı Donald Trump'ın NAFTA'yı iptal etmesi, Kanada'yı "51. eyalet" olarak tanımlaması ve Meksika'yı ulusal güvenlik tehdidi ilan etmesiyle rüzgar tersine döndü.

İran Savaşı ve Seyahat Yasakları

Trump yönetiminin göçmen politikaları ve seyahat yasakları, turnuvaya katılacak İran, Haiti, Senegal ve Fildişi Sahili taraftarlarının ABD'ye girişini imkansız hale getirebilir. ICE ajanlarının turnuva güvenliğinden sorumlu olması, sınır dışı edilme korkusunu artırıyor. Özellikle ABD ile fiilen savaş halinde olan İran'ın durumu bir açmaza dönüşmüş durumda. ABD güvenlik garantisi veremezken, İran milli takımı bu koşullarda ABD'ye ayak basmayacağını ilan etti. İran'ın maçlarını Meksika'ya alma talebi ise FIFA tarafından reddedildi. Bu diplomatik kriz sürerken, "düşman" ülkelere gidişi yasaklanan İran milli takımı kampını Antalya'da yaptı; üstelik Dubai şeyhiyle çektirdiği fotoğrafı Instagram'da paylaştığı için kadro dışı bırakılan yıldız golcü Serdar Azmoun olmadan.

Meksika'da Güvenlik Testi: Kartel Şiddeti

Meksika kanadındaki en büyük endişe ise güvenlik. Ülkenin en büyük uyuşturucu kartelinin lideri "El Mencho"nun ABD istihbaratı destekli bir operasyonla öldürülmesinin ardından başlayan olaylarda, 25'i güvenlik görevlisi olmak üzere 70'ten fazla kişi hayatını kaybetti. Güney Kore, Kolombiya, Uruguay ve İspanya gibi takımların sahne alacağı ünlü Jalisco eyaletinde, bölgeye gelmesi beklenen 3 milyon turistin güvenliğinin nasıl sağlanacağı Meksika hükümeti için en büyük sınavlardan biri olacak.

BİLET DEĞİL SERVET: "DİNAMİK FİYATLANDIRMA" İSYAN ETTİRDİ

Turnuvanın ekonomik boyutu ise siyasi krizleri aratmıyor. FIFA'nın resmi olarak açıklamadığı ancak uyguladığı "dinamik fiyatlandırma" (talebe göre anlık değişen fiyatlar) politikası, biletleri karaborsa seviyelerine taşıdı. İlk adaylık dosyasında en fazla 1.550 dolar olacağı vadedilen final biletleri, Aralık ayındaki ön satışlarda 8 bin 680 dolara kadar çıkmıştı. Son açık satış döneminde ise fiyatlar tam anlamıyla uçuşa geçti.

19 Temmuz'da New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanacak final maçı için belirlenen bilet fiyatları (%70'e varan artışlarla) tarihin en yüksek seviyelerinde:

Kategori 1: 6.370 dolardan 10.990 dolara (Yaklaşık 340.000 TL)

Kategori 2: 5.575 dolardan 7.380 dolara

Kategori 3: 4.185 dolardan 5.785 dolara

Kıyaslamak gerekirse; 2022 Katar Dünya Kupası finalindeki en pahalı bilet yaklaşık 1.604 dolardı.

Açılış ve Grup Maçlarında Rekor Fiyatlar

Turnuvanın açılış maçı Meksika'nın başkenti Mexico City'deki Estadio Azteca'da oynanacak. Meksika ile Güney Afrika arasındaki bu maçta biletler; Kategori 1 için 2.985, Kategori 2 için 2.260 ve Kategori 3 için 1.410 dolar olarak belirlendi. Ortalama bilet fiyatı 358 dolar olarak hesaplanırken, kurumsal ağırlama paketleri de astronomik rakamlara ulaştı. Örneğin; İngiltere-Panama maçı için 24 kişilik lüks loca paketi tam 124 bin 800 dolar (kişi başı 5.200 dolar) olarak satışa sunuldu.

Karaborsada Çılgınlık

Satıcı ve alıcıdan %15 komisyon alan FIFA'nın resmi yeniden satış platformunda fiyatlar kontrolden çıkmış durumda. Bir kullanıcının final bileti için 82 bin 780 dolar talep ettiği görülürken, en düşük final bileti 27 bin dolardan listeleniyor. İngiltere - Hırvatistan maçı için alınan 60 dolarlık bilet 1.499 dolara, 445 dolarlık bilet ise 6 bin dolara satılıyor.

ÇÖKEN SİSTEM VE TÜRKİYE'YE ÖZEL İLGİ

Bu fahiş fiyatlara rağmen bilet bulmak neredeyse imkansız. BBC Sport'un analizine göre; 72 grup maçının sadece 35'inde bilet bulunabilirken, İngiltere ve İskoçya maçları ile eleme turları biletleri tamamen tükendi. Saatlerce sanal kuyrukta bekleyen, sistem hataları yüzünden yanlış sayfalara yönlendirilip sıraya en baştan girmek zorunda kalan futbolseverler isyan etti.

Turnuvaya katılma hakkı kazanan Türkiye Milli Takımı'nın maçları da ABD'deki Türk taraftarların yoğun ilgisi nedeniyle hızla tükendi ve fiyatları yukarı çekti. Sistemsel hataların mağduru olan bir Türk taraftar, yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle ifade etti:

"Bugün tam bir rezaletti. Türkiye’yi izlemek için sıraya girdim ancak FIFA bizi yanlış kuyruğa sokmuş. Sabah 10’da girdiğim sıradan akşam 9’da ancak çıkabildim. Sonuç? Hiç bilet kalmamıştı."

Sadece popüler takımlar değil, görece daha az ilgi çekmesi beklenen maçlar bile el yakıyor. Kansas’taki Curaçao - Ekvador maçı için bilet arayan ve en ucuz biletin 300 doların üzerinde olduğunu gören bir başka taraftar ise tepkisini "Yıllardır ailemi götürmeyi planlıyordum ama bu fiyatlarla imkansız." şeklinde ifade etti.

