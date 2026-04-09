Beşiktaş’ta sezon sonu yolların ayrılacağı isimler belli oldu. Ocak ayında başlayan temizlik, sezon sonunda maksimum seviyeye ulaşacak. Sergen Yalçın, kiralıktan dönecek 12 oyuncu dahil 23 ismi şimdiden sildi.

MURAD TAMER - Beşiktaş’ta yeni sezonun kadro yapılanması için düğmeye erken basıldı. Siyah beyazlılarda ocak ayında başlayan değişim sürecinin, sezon sonunda zirveye ulaşması bekleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda yönetim, kadroda köklü bir revizyona hazırlanırken, gelecek sezonun planlaması da şimdiden netleşmeye başladı. Tecrübeli teknik adamın, performans ve takım kimliği açısından beklentileri karşılamayan isimlerle yola devam etmek istemediği ve bu doğrultuda geniş bir listeyi gözden çıkardığı öğrenildi.

Beşiktaş Futbol Takım

DAHA DİNAMİK KADRO

Bu kapsamda Devis Vasquez, Djalo, Gökhan Sazdağı, Rashica, Ndidi, Cerny, Salih Uçan, Taylan Bulut, Cengiz Ünder, El Bilal ve Jota Silva ile yolların ayrılması planlanırken; kiralıktan dönecek Musrati, Muçi, Amir Hadziahmetovic, Onana, Joao Mario, Tayyip Talha Sanuç, Can Keleş, Ricardo, Emrecan Uzunhan, Emrecan Terzi, Fahri Ay ve Arda Kılıç da kadro planlamasında düşünülmüyor. Beşiktaş yönetimi, bu geniş ayrılık listesinin ardından daha dinamik, daha dengeli ve teknik heyetin oyun anlayışına uygun bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını hızlandıracak.

Cengiz Ünder

100 MİLYON AVRO HAZIR

Başkan Serdal Adalı, gelecek sezon 100 milyon avroluk bütçeyi tamamen transferlere ayırdı. Bu arada Serdal Adalı, Sergen Yalçın ve Cerny, ‘futbolun itibarını zedelemeye’ yönelik sözleri sebebiyle tedbirsiz, Agbadou ise ‘hakaret’ iddiasıyla tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.

KADRODAKİLER

Devis Vasquez

Tiago Djalo

Gökhan Sazdağı

Milot Rashica

Wilfred Ndidi

Vaclav Cerny

Salih Uçan

Taylan Bulut

Cengiz Ünder

El Bilal Toure

Jota Silva

KİRALIKTAN DÖNECEKLER

Musrati

Ernest Muçi

Hadziahmetovic

Jean Onana

Joao Mario

Tayyip Talha

Can Keleş

Elan Ricardo

E. Uzunhan

Emrecan Terzi

Fahri Ay

Arda Kılıç

